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Джон Смит
Джон Смит

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Новости России / Мнения
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1,3 т.
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Путин боится мира больше, чем войны: что на самом деле стоит за угрозами Москвы

Путин боится мира больше, чем войны: что на самом деле стоит за угрозами Москвы
Российский главарь Путин

Все бредни московских болванов про "новую архитектуру безопасности с Европой"; про "границы 1997 года"; угрозы открывателя 47-й хромосомы у московитов Мединского, что там, где ступал русский солдат, все это русская земля – ну то есть и половина Берлина, Варшава, Будапешт и страны Балтии; и про какую-то там "новую Ялту", которую 50% мирового ВВП почему-то должны подписать с этим огрызком Совка – это все шум листвы.

Подобные заявления российские дипломаты делают для того, чтобы их обсуждали.

А в реальности Россия скрывает главную государственную тайну – Путин старый импотент.

Сколько бы российская пропаганда ни выжимала из себя этот бодрячок, на деле ВСУ на фронте обескровили российскую армию. Нога русского солдата – вон, иди посмотри – валяется в посадке.

ВСУ сорвали стратегическую наступательную операцию армии рф.

Украина не позволила врагу оккупировать Донбасс.

Все.

Это главное.

Теперь реалии на земле говорят, что нужно:

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-или признавать пат (который выгоден нам, потому что переходом к обороне Россия официально признает неспособность нас победить),

-или объявлять мобилизацию в РФ.

И то и другое Путин делать боится.

Но как бы люди ни мечтали о мире, Путин сейчас просто не может остановить войну на минорной ноте. Стоит Путину забетонировать на переговорах исторический факт, что он ничего не добился, и наступить какой-то реальной остановке боевых действий, Володька Путин тут же становится Ельциным. Старым пердуном и алкашом, который проиграл Первую чеченскую.

"Старичку Ельцину" на момент подписания Хасавюртовских соглашений было 65 лет. А "молодому Путину" сейчас уже 74. То есть Путин уже на 10 лет старше Ельцина, когда того объявили старикашкой, а молодой и дерзкий глава ФСБ тогда начал отжимать себе его власть.

А от экономического краха уже в этом году рашку спас только Нетаньяху с Трампом, которые в марте спровоцировали войну против Ирана и этим подняли цены на нефть. А так уже год назад орки шли на секвестр бюджета, потому что цена подсанкционной российской жижи болталась на грани нерентабельности в 30-35 долларов.

Поэтому и здесь ясно скрытый страх Кремля. Сейчас они просто боятся, что с победой демократов эта проблема резко развернется вспять. Как только Конгресс заставит Трампа пойти на мир с Ираном, Ормузский пролив разблокируют, нефть хлынет на рынок (возможно, даже снимут санкции с Ирана), и российская ослиная моча станет никому не нужной. В таком сценарии отсчет для рашки пойдет на год-два.

Поэтому мы можем даже не забивать себе голову анализом борзых болтовни этих импотентов. И так ясен главный, ключевой, стержневой и государствообразующий мотив их системы.

Все это, чтобы скрыть, что Путин – политический банкрот и узурпатор.

Он профукал жирную четверть века нефтедолларов. А как лидер военного времени не одержал победы.

Сам собой назревает вопрос: что Акела промахнулся.

Были мировым лидером. А при нем стали региональным ...аутсайдером.

Гегемон стал гегемончихой.

В таких ситуациях этот Гегечмоня тоже предсказуем: в предыдущие разы он всегда повышал ставки. Когда в 2002 году подписал договор об украинско-российской границе и выглядел слабаком, то в 2003 тут же начал Тузлу. Когда проиграл в 2004 оранжевый Майдан, начал закручивать гайки в рашке, боясь "цветных революций", а в 2008 напал на Грузию, чтобы сбить ее прозападное движение. Проиграв Майдан в 2014, ответил оккупацией Крыма. А в 2015, попав в ловушку минских соглашений, полез демонстрировать мощь в Сирию.

Поэтому Соловьев и пропаганда сейчас аж надрываются, так накручивают свое население против "агрессивной" и одновременно "ничтожной" Европы. Ведь эскалация войны – на этот раз с европейцами – позволит старым булкам немного расслабиться. Кремлевская хунта получит нормальное оправдание для всеобщей мобилизации, уже спокойно сможет загребать жителей городов-миллионников на войну с немцами и еще 5-10 лет спокойно оставаться у власти.

Маргарите Симоньян, – она рассказывала, – реально еще лет 10 назад какой-то порядочный россиянин постучал в окно машины, попросил опустить стекло и плюнул в ее тупую рожу. То есть вся эта свора уже сейчас ненавистна огромной части российского народа. И в этот раз во время поражения в эту рожу могут попасть уже чем-то совсем другим.

Поэтому они крутятся и стараются спровоцировать новую войну где-нибудь в районе коридора на Кенигсберг. Но и к этому надо подготовить почву, накрутить общественное мнение. А на это нужно время. А его нет.

Поэтому у российской делегации одна задача: заниматься бабушколохматингом.

Пудрить мозги, строить из себя крутых там, где этого нет, использовать сам факт, что трамп лезет с ними в переговоры, как доказательство того, что они победили и все приползли к ним на коленях. А европейцев они-де вообще не пустили за стол переговоров.

Обанкротившаяся кремлевская хунта надеется, что в Европе к власти просто придут АфД и ЛеПен, и Европа прекратит поддержку Украины, как это сделал Срамп. А что будет, если не прекратит, – ответа на этот вопрос у них нет.

Тем не менее этими танцами старый педобир уже выиграл 2 года, обманув рыжего полупокера, который ослабил давление западного колена на тощую шею рашки.

Но это давление скоро возобновится. И эта шея будет сломана.

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Источник:facebook.com
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