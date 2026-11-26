В Москве взяли под стражу 64-летнего генерал-полковника Юрия Грехова, который занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению. Его задержание произошло на фоне многочисленных уголовных дел против высокопоставленных представителей российского военного руководства.

Видео дня

Об аресте сообщают российские СМИ. По информации 235-го гарнизонного военного суда Москвы, генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как отмечается на сайте суда, решение об избрании меры пресечения приняли 25 ноября. Ходатайство о заключении Грехова под стражу направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению с 2021 года. В его обязанности входит обеспечение войск вооружением и военной техникой. До этого он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.

Генерал-полковник находится на военной службе с 1979 года. Воинское звание получил в 2021 году. Также он является кандидатом военных наук.

С 2022 года Грехов находится под санкциями Европейского Союза из-за причастности к российской агрессии против Украины.

Арест генерала происходит на фоне масштабных антикоррупционных расследований в российском военном ведомстве. В последние годы ряд высокопоставленных военных и чиновников Минобороны РФ оказались под следствием, а некоторые из них были осуждены по обвинениям в коррупции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал журналистку и общественного деятеля Жанну Немцову, дочь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Арест продлится два месяца с момента ее задержания в России или передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.