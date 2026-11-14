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Официальная фамилия нового внука Путина – Зеленский, ее пришлось заменить – СМИ

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,1 т.
Официальная фамилия нового внука Путина – Зеленский, ее пришлось заменить – СМИ
У Путина появился еще один внук Зеленский и. Источник: иллюстрационное фото роспропагандистов, коллаж OBOZ.UA

У Катерины Тихоновой, младшей из официальных дочерей главаря Кремля Владимира Путина, есть второй ребенок. Это мальчик, которого родители назвали Адрианом. А вот фамилия у ребенка, вопреки всем российским традициям и "скрепам", от мамы – Адриан Тихонов. Дело в том, что отец мальчика – Игорь Зеленский.

По имеющимся данным, Адриан Игоревич Тихонов родился 15 августа 2025 года в Москве. Хотя это произошло еще в прошлом году, о втором ребенке Тихоновой стало известно только сейчас, из-за утечки записей московского ЗАГСа.

Вопреки законам

Официальная фамилия нового внука Путина – Зеленский, ее пришлось заменить – СМИ

Утечка документов из московского ЗАГСа. Источник: скриншот

Согласно документам, отцом ребенка является балетмейстер Игорь Зеленский, с которым Тихонова состоит в отношениях по меньшей мере с 2017 года. У пары уже есть дочь Эльза, которая родилась в декабре 2017 года.

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Первичный документ о рождении Адриана выдали в день родов в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

А вот свидетельство о рождении, которое выписали в Чертановском отделе ЗАГСа, датировано лишь 10 июля 2026 года – то есть почти через год после появления мальчика на свет.

Согласно российскому законодательству, родители должны зарегистрировать рождение ребенка не позднее чем через месяц. Причины задержки неизвестны.

В российских оппозиционных изданиях осторожно предполагают, что нарушение закона связано с желанием семьи Путина скрыть рождение еще одного внука российского диктатора или "из-за трудностей с разными фамилиями родителей".

Другие внуки диктатора

Причем Эльза, старшая сестра Адриана, имеет в документах не только отчество, но и фамилию своего отца Зеленского. Но – только в документах. По крайней мере, за границу девочка летает под фамилией матери.

Так или иначе, теперь у Путина уже четверо внуков. Двое старших – Роман Фаассен и Андрей Нагорный – дети его старшей дочери Марии Воронцовой. О рождении второго внука Путин публично рассказывал в июне 2017 года.

Путин крайне редко рассказывает о своей семье и скрывает имена родственников. У него также есть двое сыновей от Алины Кабаевой, которых зарегистрировали под фамилией Спиридоновы.

Воспоминания знакомых семьи российского диктатора раскрыли подробности о алкоголизме отца Путина; также всплыли факты о тяжелом труде матери и регулярных школьных драках будущего военного преступника.

Ранее стало известно, что сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. Кроме того, им начинают подбирать преподавателей общеобразовательных предметов.

Также OBOZ.UA рассказывал о бывшей жене российского диктатора Людмиле Путиной и о том, куда она исчезла после развода.

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