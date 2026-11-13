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"Никто не звал на переговоры": Медведев публично обозвал Каю Каллас

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
1,5 т.
"Никто не звал на переговоры": Медведев публично обозвал Каю Каллас
Дмитрий Медведев. Источник: росСМИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз никто не приглашал к участию в переговорах о завершении войны в Украине. Он также грубо высказался в адрес верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, назвав ее "глупой".

Медведев прокомментировал возможное участие европейских представителей в мирном процессе. По его словам, Каллас не хотят видеть на переговорах не потому, что она "жесткий переговорщик", а из-за ее личных качеств.

"Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что "россияне не хотят ее видеть" в этой роли. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая. Да и вообще, ЕС пока никого на переговоры не приглашал", – заявил Медведев в Max.

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Европейское представительство

Ранее Кая Каллас заявила, что именно она должна представлять Европу на мирных переговорах по Украине. Она подчеркнула, что государства-члены Евросоюза фактически согласовали ее кандидатуру для представления общей позиции блока в сфере внешней политики и безопасности.

"Все государства-члены фактически согласились с тем, что именно я представляю Европу в сфере внешней политики и политики безопасности", – заявила Каллас.

Она также признала, что российская сторона не хочет видеть ее среди участников переговоров. Однако, по ее мнению, Москва не должна решать, кто будет представлять Европу.

"Я знаю, что россияне меня не хотят, но имеем ли мы право голоса в вопросе о том, кто представляет Россию? Нет, не имеем", – отметила представительница ЕС.

Позиция Каллас

Каллас объяснила нежелание России видеть сильных представителей другой стороны стремлением Москвы добиться выполнения своих максимальных требований. По ее словам, такая тактика россиян остается неизменной.

"Россияне не хотят видеть на противоположной стороне никого сильного, поскольку стремятся добиться выполнения своих максимальных требований – как они делали всегда", – сказала она.

Представительница Евросоюза также описала последовательность действий российской стороны в ходе переговорного процесса.

"Сначала выдвигаются угрозы и ультиматумы. Применяется сила, а затем – просто ожидание, ведь на Западе всегда найдутся люди, которые предложат то, чего раньше не было. И каждый раз аппетиты растут", – заявила Каллас.

Она добавила, что во время переговоров каждая сторона заинтересована в том, чтобы ее оппонент был как можно слабее.

"Если вы ведете с кем-то переговоры, то хотите, чтобы другая сторона была как можно слабее – так легче получить желаемое. Это совершенно очевидно", – пояснила Каллас.

При этом она подчеркнула, что решение о том, кто будет представлять Европу на переговорах, должны принимать сами европейские государства, а не Россия.

"Но решать, должно ли быть иначе, – не им. Если мы предоставим им такое право, то фактически дадим им рычаги влияния, которых у них быть не должно", – подытожила Каллас.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Каллас заявила о "российской ловушке" на фоне заявлений Москвы о новой "архитектуре безопасности".

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