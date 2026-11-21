В российской Тюмени родственники ликвидированного оккупанта устроили поножовщину на его поминках. Причиной конфликта стал спор из-за "гробовых", который начали мать и вдова ликвидированного еще по дороге с кладбища.

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Один из родственников угодил в больницу с ножевым ранением в ногу. Об этом рассказал местный таксист, ставший свидетелем произошедшего, сообщает российский канал "Мобилизация | Новости | Что делать?"

Родственники оккупанта устроили поножовщину на его похоронах

В канале, специализирующемся на новостях о так называемой "СВО" и мобилизации в России, а также консультирующем россиян, как избежать призыва, разместили рассказ тюменского таксиста Федора Нохрина.

Он рассказал о том, как перевозил родственников ликвидированного оккупанта во время его похорон – и чем эти похороны закончились.

По словам таксиста, вдова и мать погибшего сели в его авто и начали ругаться из-за наследства и выплат, "не успев отъехать пять метров от кладбища".

Позже Нохрина попросили вернуться в кафе, где проходили поминки, чтобы забрать оттуда мать военнослужащего и других родственников старшего возраста.

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Когда он подъехал к кафе – разминулся с отъезжающей от заведения скорой помощью.

Из разговора с севшими в такси пассажирами Нохрин узнал, что на поминках конфликт продолжился, и один из присутствовавших там получил удар ножом в ногу.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце появилась информация, что в России массово сокращают выплаты семьям ликвидированных в Украине оккупантов.

Россияне жалуются, что иногда вернувшихся из Украины в цинковых гробах "даже похоронить не за что".