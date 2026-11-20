После разрушительных ударов по Керченскому мосту, который соединяет РФ с оккупированным украинским Крымом, государство-агрессор обещало быстро восстановить сооружение. В то же время эксперты-инженеры предполагают, что работа может занять около двух лет.

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Как напоминает The New York Times, обстрелы в ноябре – это уже четвертый случай, когда Украина атакует незаконно построенную переправу с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. На этот раз повреждения гораздо серьезнее. Некоторые украинские чиновники вообще поставили под сомнение возможность восстановления моста из-за вероятных повторных ударов.

Последнее поражение (в ночь на 19 ноября) произошло через несколько часов после того, как министр транспорта России заявил, что Крымский мост будет отремонтирован "в сжатые сроки".

Почему ремонт может затянуться на годы

Стальная арка автомобильной части моста, которая упала в море рано утром 17 ноября, была самым сложным элементом конструкции.

Расположенная над судоходным каналом, арка длиной 227 метров и массой более 5000 тонн была установлена оккупантами в октябре 2017-го. Ее подняли высоко над каналом, чтобы грузовые и другие суда могли проходить через мост.

Стальные компоненты производились в течение нескольких месяцев на заводе в российском городе Воронеж. Затем их сваривали около 11 месяцев на прибрежном стапеле неподалеку от пролива, прежде чем спустить на воду на катамаранах-понтонах. Еще несколько месяцев потребовалось, чтобы соединить арку с остальной частью моста и проложить по нему дорогу.

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В комментарии NYT профессор гражданского и экологического строительства Университета Халифы в Абу-Даби (ОАЭ) Андреас Каппос заявил: "Около двух лет – разумный срок для восстановления движения по автомобильному мосту". Но даже на этот срок можно рассчитывать при условии, что Силы обороны не будут прерывать строительство своими дронами и ракетами и что опоры, поддерживающие арочный пролет, не повреждены.

Дональд О. Дузенберри, инженер-консультант, изучавший аварии мостов, считает, что даже простая расчистка обломков будет сложной задачей. Кроме того, одиночный пролет арки не похож на повторяющиеся пролеты, которые составляют большую часть моста и которые относительно легко заменить. А если придется ремонтировать опоры, это добавит еще один уровень сложности.

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Журналисты добавили, что, несмотря на все трудности, Россия, скорее всего, вложит значительные ресурсы в реконструкцию, учитывая значение Крымского моста для диктатора Владимира Путина и его правительства.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 ноября после переговоров в Китае президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин был очень разгневан из-за поражения Крымского моста.

– Сам Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ. Он назвал Керченскую переправу "гражданским объектом", который якобы давно не используют для перевозки военной техники и боеприпасов.