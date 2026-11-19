Война возвращается домой. Мейнстримным общественным настроением на болотах становится отчаяние. Это не просто оценочное суждение, взятое с потолка. Недавний опрос негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр" показал, что осенью во всех регионах рф стремительно выросли усталость, раздражение и неверие в будущее. На вопрос о том, с каким настроением люди смотрят в собственное будущее и будущее страны, больше половины респондентов ответили: со страхом и тревогой.

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Для полноты картины стоит добавить, что любой социологический опрос на болотах – это специфическая процедура, во время которой социологи не всегда решаются прямо формулировать вопросы, а большинство респондентов – откровенно отвечать. Нужно помнить, что российское "общество" – это "общество" тотального страха и недоверия. Поэтому реальные показатели негативных настроений могут быть намного выше. Именно поэтому стоит акцентировать внимание не столько на конкретных цифрах, сколько на тенденциях.

Если проанализировать данные исследований "Левада-Центра", "Фонда общественного мнения" и других социологических организаций, можно увидеть несколько отчетливых трендов. Это, как уже отмечалось, страх перед будущим (в частности, перед мобилизацией), снижение доверия к власти и все более сильное ощущение того, что "события развиваются в неправильном направлении".

Еще год назад так называемый "среднестатистический россиянин" гораздо увереннее смотрел в завтрашний день. Тогда более 50% респондентов демонстрировали уверенность, тогда как более 40% говорили о страхе. Сегодня соотношение изменилось на противоположное: 52% не скрывают страха, а 44% говорят об уверенности. Что же произошло?

Ответа не скрывают даже сами российские исследователи, комментируя результаты опросов: в этом году не замечать войну стало практически невозможно. Как бы далеко от фронта ни жил российский обыватель, украинские "дальнобойные санкции" дают о себе знать. В виде черного дыма над горящими НПЗ, очередей за топливом, "добровольно-принудительных" мобилизационных мероприятий, известий с фронта от родственников, а также снижения уровня и качества жизни.

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Очень долго военно-политическое руководство государства-террориста пыталось создавать для своих подданных иллюзию, будто война происходит где-то очень далеко. Мол, ничего особенного не происходит: рядовые россияне узнают о войне только из пропагандистских новостей вечером после работы, а все остальное время живут своей жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день. Но, как говорится, что-то пошло не так.

А теперь о самом интересном тренде. Октябрьский опрос "Левада-Центра" показал, что две трети россиян на вопрос, следует ли продолжать военные действия или начать мирные переговоры, высказались за переговоры. Формула "мир любой ценой", которую кремлевские пропагандисты пытаются навязать украинскому обществу, уже некоторое время набирает популярность среди самих российских обывателей.

Главные истории дня

Нет сомнений, что после того, как в ноябре Силы обороны Украины уничтожили примерно 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей и свергли один из главных символов путинизма в Керченском проливе, уровень "пацифизма" на болотах еще больше вырос.

Конечно, это не означает, что в кремле увидят свежую социологию и сразу настроятся на разговор о реальном мире. Все же недоимперия – это тоталитарное государство, где не существует нормальной обратной связи между населением и правящей верхушкой. Однако общественные настроения так или иначе влияют на множество процессов, в том числе и на способность агрессора продолжать войну.

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Вывод очевиден: недоимперия слабеет и теряет позиции. Более того – она начинает трещать изнутри. Это, собственно, главная социологическая тенденция, которую уже сегодня фиксируют эксперты в разных сферах – социологи, политологи и экономисты.

Силы обороны Украины будут продолжать свою просветительскую деятельность в формате "дальнобойных санкций", а на линии боевого соприкосновения ежедневно будут погибать тысячи оккупантов. Так будет продолжаться до тех пор, пока агрессор не остановится или пока уродливая конструкция с лживым названием "российская федерация" не рухнет. Держим строй. Слава Украине!

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