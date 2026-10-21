Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

OBOZ. Новости России / Мнения
Time to read1 мин
90
Блог |

Почти половина бюджета – на войну, или О риске большого шока для экономики РФ

Коллаж. Экономика России
Коллаж OBOZ.UA. Экономика России. Источник: Из открытых источников

Если посмотреть на военные финансы и военные инвестиции в динамике, то окажется, что быть агрессором очень дорого. Помимо потерь россиян в живой силе, о которых больше говорит президент США Трамп, чем сами россияне, и которые превышают украинские потери именно из-за наступательных действий рф, россиянам приходится постоянно разрабатывать новые средства наступления.

Например, как только они наладили выпуск обычных шахидов и расширили его масштабы с помощью ВТБ, мы придумали, как сбивать эти шахиды с успешностью почти 100%. То есть в итоге все инвестиции рф в производство обычных шахидов можно умножить на ноль.

Теперь та же история с реактивными шахедами: частичный успех, который был в первые дни их применения, постепенно свелся к обычной статистике. Но вместо того, чтобы остановиться, россияне готовят какой-то супер-реактивный шахед, который Украина также научится сбивать.

Читайте также
Екатерина МарголисЕкатерина Марголис
10,0 т.
Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США
10,0 т.
Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
9,1 т.
Цифровая монополия Кремля под угрозой, или Почему "Яндекс" оказался более уязвимым, чем кажется
9,1 т.
Цифровая монополия Кремля под угрозой, или Почему "Яндекс" оказался более уязвимым, чем кажется
Игаль ЛевинИгаль Левин
11,4 т.
Россия начала экономить на мертвых, или Война становится слишком дорогой
11,4 т.
Россия начала экономить на мертвых, или Война становится слишком дорогой

Получается, что российская оборонка с каждым видом оружия выбрасывает в воздух кучу денег, и эти расходы растут в геометрической прогрессии. Поэтому неудивительно, что почти 50% запланированных расходов в российском федеральном бюджете на 2027 год идут на войну в Украине, а из них 60–70% – на закупку оружия.

Такие параметры российского бюджета истощают российскую экономику, поэтому на данный момент все, что ее подпитывает, – это высокая "налоговая" цена российской нефти. И здесь вырисовывается интересный тактический момент: если в силу каких-либо событий на мировых рынках цена на нефть быстро упадет, у российской экономики не будет ни времени, ни возможности для маневра, чтобы перебросить ресурсы из оборонного сектора в гражданский. Именно в такой момент существенно возрастает вероятность того, что экономика рф получит шоковый удар из-за несоответствия между потребностью в ресурсах для войны и имеющимися запасами и резервами.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Шапрана
Похожие темы
Социально-экономическая ситуация в РоссииВойна в УкраинерусскиеэкономикаоружиеShahed (Шахед)бюджетнефть
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники