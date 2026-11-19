То, что у русских происходит с самолетами, – это максимально ненормально (или как раз-таки нормально, это смотря как посмотреть).

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Постоянно падают борта: вертолеты, истребители, транспортники.

Дело не в интенсивности, эва, кто следит за Израилем, видит, какой нереальный интенсив полетов: ежедневно самолеты куда-то летают – то в Ливан, то в Сирию, то в Ирак или Иран, то вообще к Йемену.

Вертолеты, грузолеты, истребители – нескончаемая карусель.

При этом вы часто слышали, чтобы израильские машины сами собой падали с такой же периодичностью, как у русских?

Нет, ну иногда происходят аварии и происшествия, всякое бывает, но не с такой же частотой.

Если вы посмотрите на те же США, где авиапарк насчитывает несколько тысяч бортов, то увидите следующую картину: очередные условные 200 машин находятся на капремонте и переоборудовании, зато другие условные 200 работают.

У русских же в силу нехватки средств, экономии, безалаберности, традиционно-культурного "и так сойдет", а также просто низкого уровня техники безопасности старые советские машины буквально обречены падать сами собой.

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Ну то есть парк древний, ресурс исчерпан, новые машины поступают поштучно, да и уровень их сборки низок, нет западных стандартов и требований.

Да и в целом рабочая культура качества, проверок, обратной связи, доводки и т. д. крайне низкая.

Все это приводит к регулярным неисправностям, крушениям и авариям.

РФ просто не тянет советское наследие, ей буквально не по размаху.

В СССР все государство жило крайне бедно (даже советская элита была в среднем кратно беднее западной), но зато все это государство работало на армию и ВПК.

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Поэтому хоть как-то, худо-бедно, но тянули.

РФ же, будучи блеклой тенью СССР, просто не в состоянии.

А ведь еще есть ветшающий ядерный арсенал.

По-настоящему разумно и по-взрослому было бы разоружить РФ, лишив ее ядерного оружия, и передать этот арсенал более богатым, развитым и ответственным государствам.

Так было бы просто верно и грамотно с точки зрения банальной безопасности человечества.

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