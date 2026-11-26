Хакеры и FT: обновленные данные о количестве военных, погибших в этой войне с обеих сторон
Песков призвал не принимать во внимание данные независимых изданий о потерях российской армии в войне против Украины, свидетельствующие о сотнях тысяч погибших.
Далее текст на языке оригинала.
Водночас він не навів жодних альтернативних цифр.
А от "Медуза" повідомила, що Росія в цій війні вже втратила близько 720 тисяч військових убитими.
(Приміром, тільки на Курщині, де фронт, звісно, не був найгарячішим, загибло, на що звертають увагу коментатори, близько 19 тисяч російських військових –
в той час, як протягом усієї війни СРСР в Афганістані втрати склали з боку всього радянського контингенту лише 15 тисяч.)
Журналісти при цьому посилаються не тільки на власні підрахунки, але й на таємні дані зі зламаної білоруськими хакерами бази Росстату.
Фахівці вважають такі цифри тільки мінімальними й у зв’язку з цим пояснюють:
під час війни дронів – неймовірно зростає доля саме загиблих у загальній кількості жертв.
Ну а за оцінкою західних співрозмовників Financial Times (видання, яке добре вміє рахувати), співвідношення втрат зараз приблизно таке:
один український військовий на 25 російських,
що пов’язують із дедалі ефективнішим застосуванням Україною безпілотників та російською тактикою виснажливих штурмів.
Втім, ефективність українських БПЛА такою була не завжди,
а от щодо подібного співвідношення раніше – західні співрозмовники FT наразі не розповідають…
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...