Песков призвал не принимать во внимание данные независимых изданий о потерях российской армии в войне против Украины, свидетельствующие о сотнях тысяч погибших.

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Далее текст на языке оригинала.

Водночас він не навів жодних альтернативних цифр.

А от "Медуза" повідомила, що Росія в цій війні вже втратила близько 720 тисяч військових убитими.

(Приміром, тільки на Курщині, де фронт, звісно, не був найгарячішим, загибло, на що звертають увагу коментатори, близько 19 тисяч російських військових –

в той час, як протягом усієї війни СРСР в Афганістані втрати склали з боку всього радянського контингенту лише 15 тисяч.)

Журналісти при цьому посилаються не тільки на власні підрахунки, але й на таємні дані зі зламаної білоруськими хакерами бази Росстату.

Фахівці вважають такі цифри тільки мінімальними й у зв’язку з цим пояснюють:

під час війни дронів – неймовірно зростає доля саме загиблих у загальній кількості жертв.

Ну а за оцінкою західних співрозмовників Financial Times (видання, яке добре вміє рахувати), співвідношення втрат зараз приблизно таке:

один український військовий на 25 російських,

що пов’язують із дедалі ефективнішим застосуванням Україною безпілотників та російською тактикою виснажливих штурмів.

Втім, ефективність українських БПЛА такою була не завжди,

а от щодо подібного співвідношення раніше – західні співрозмовники FT наразі не розповідають…

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