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Иван Зимбицкий
Иван Зимбицкий

OBOZ. Новости России / Мнения
Time to read2 мин
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Блог |

Идеальная курица: как российские власти воспитывают толпу

Идеальная курица: как российские власти воспитывают толпу
Дмитрий Портнягин
Источник: Российские СМИ

"Убей курицу, чтобы напугать обезьян". Китайская поговорка о том, как власть воспитывает толпу.

Далее текст на языке оригинала.

Дмитро Портнягін, відомий як "Трансформатор", робив усе, чого режим чекає від лояльного бізнесмена. Заснував фонд "Велика справа" для допомоги російським військовим. Їздив в окупований Токмак на Запоріжжі. Затримали його, коли він звідти повертався.

Борг перед податковою він закрив за кілька днів. Але прокурор все одно просить для нього п’ять років колонії. А слідчий у суді назвав його прихильником Зеленського.

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Справа не в податках. Справа в тому, що він був гучним. Мільйони підписників, клуб для багатих, продаж успіху на камеру. Ідеальна курка.

Російська влада робила так завжди.

Микола Бухарін, один з головних ідеологів більшовиків. Ленін називав його улюбленцем усієї партії. У 1938 році його судили на показовому процесі і розстріляли. Перед смертю він написав Сталіну записку: "Коба, навіщо тобі потрібна моя смерть?"

Відповіді не було. Бо процес робили не для Бухаріна. Його робили для тих, хто дивився.

Микола Єжов організував Великий терор і особисто підписував розстрільні списки. У 1940 році розстріляли і його.

Лояльність у такій системі не захищає. Вона лише робить тебе показовішим, коли настає твоя черга.

Скільки ще мавп там досі вірять, що наступною буде не їхня черга?

Нам фото очі Діми приречені. Game over. Ось що значить не вчити історію.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Ивана Зимбицкого
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