Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусствуУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусствуРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянКушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. ВидеоКушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
12
Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов
Российская военная полиция будет охотиться на еще не "добровольцев". Источник: коллаборант Сальдо в Telegram

Российский режим стремится усилить контроль над военнослужащими и гражданами, которые пытаются избежать призыва или мобилизации. В частности, Кремль хочет дать военной полиции полномочия разыскивать и задерживать лиц, которые якобы уклоняются от срочной службы, мобилизации или самовольно покидают воинские части.

В Службе внешней разведки Украины считают, что расширение этих полномочий "отражает конкуренцию между российскими силовиками" из минобороны, МВД и "росгвардии". А руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко с сарказмом предполагает, что в РФ "добровольцев настолько много, что приходится организовывать специальную охоту на них".

Что предлагается

Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов

Путинский проект в базе данных российского правительства. Источник: скриншот

В проекте указа, который уже подписан российским диктатором Путиным, предусмотрено создание на базе военной полиции отдельных специальных "групп задержания" и "подразделений быстрого реагирования".

Читайте также
Игаль ЛевинИгаль Левин
2,8 т.
Россию снова накрыл дефицит бензина и дизеля
2,8 т.
Россию снова накрыл дефицит бензина и дизеля
Виталий ШапранВиталий Шапран
6,1 т.
Почти половина бюджета – на войну, или О риске большого шока для экономики РФ
6,1 т.
Почти половина бюджета – на войну, или О риске большого шока для экономики РФ
Екатерина МарголисЕкатерина Марголис
10,7 т.
Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США
10,7 т.
Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США

Причем таким формированиям предоставляется возможность организовывать засады, обустраивать дорожные заграждения и наблюдательные посты, преследовать подозреваемых и "применять другие специальные средства".

Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов

Путинский проект в базе данных российского правительства. Источник: скриншот

О чем речь

В СВРУ считают, что расширение этих полномочий "отражает конкуренцию" между российскими министерствами обороны и внутренних дел, а также "росгвардией", подчиненной последнему. Кремль пытается распределить между ними ответственность за контроль над военнослужащими, мобилизованными и гражданами, находящимися на этапе призыва.

"В то же время военная полиция может превратиться в дополнительный инструмент принуждения тех, кто стремится избежать отправки на фронт или оставить службу", – добавляют в разведке.

Мобилизация в России

Того же мнения придерживается и Петр Андрющенко.

"Здесь прекрасно все. С телевизора россиянам круглосуточно рассказывают о бесконечных очередях добровольцев, рекордных контрактах и всенародном желании защищать "родину". А в реальности готовятся расширять полномочия военной полиции, чтобы ловить тех, кто уже не хочет воевать. Видимо, добровольцев настолько много, что приходится организовывать специальную охоту на них. Осталось переименовать военную полицию в НКВД, чтобы окончательно привести форму в соответствие с содержанием", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне постоянной угрозы мобилизации в третьем квартале 2026 года количество россиян, выехавших в Сербию, Грузию и Армению, достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. Эти страны считаются популярными направлениями для жителей России, выбирающих антивоенную эмиграцию.

Похожие темы
Мобилизация в РоссииРоссийская военная угрозаРоссиярусскиеуклонистывоенная полициявоенныеСОЧСлужба внешней разведки УкраиныВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!