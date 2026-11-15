Добровольцы закончились, деньги тоже: в регионе РФ хотят сократить выплаты контрактникам

В одном из регионов Российской Федерации планируется сокращение выплат контрактникам. Сейчас, в частности, речь идет о республике Башкирии. Там предложили сократить на миллиард рублей расходы на выплаты за заключение контракта с Министерством обороны РФ.

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Причина – уменьшение числа людей, подписывающих контракты, пишут российские Telegram-каналы. Отмечается, что это редкое официальное признание того, что власти могут столкнуться с трудностями при пополнении российской группировки в Украине.

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Предложение о сокращении расходов на выплаты по контрактам содержится в законопроекте, который корректирует бюджет республики на этот год. Документ внесли еще 11 ноября. Однако тогда федеральные СМИ не заметили объяснение причины, по которой сокращаются расходы.

– Среди основных сокращений – расходы на единовременные выплаты за подписание контракта. Их предлагают снизить с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей, или на 7,4%. В пояснительной записке к законопроекту Минфин республики объяснил это "снижением числа граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы".

– В этом году власти Башкирии выплачивали миллион рублей в качестве единовременной выплаты за заключение контракта о прохождении военной службы. В конце октября глава республики Радий Хабиров продлил выплату в этом размере до 30 ноября.

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▪️Официальная статистика о наборе контрактников публикуется эпизодически. В последний раз заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев называл цифры в июле. И уже тогда они выглядели как свидетельство снижения интереса граждан к контрактной службе. По его словам, за первое полугодие 2026 года контракты с министерством обороны заключили около 200 тысяч человек против более чем 210 тысяч за тот же период прошлого года.

– О сокращении количества новых контрактников свидетельствуют и подсчеты немецкого экономиста Яниса Клюге, который анализирует расходы российских бюджетов на единовременные выплаты за подписание контракта. В октябре эксперт пришел к выводу, что за первые девять месяцев 2026 года российская армия набрала около 263 тысяч контрактников, что примерно на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре контракты подписали 29,9 тысячи человек против 31,9 тысячи годом ранее.

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– При этом потери российской армии растут. В октябре 2026 года она понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные западных разведок.

Ранее СМИ подсчитали также, что в 2026 году на войне могут погибнуть 230 тысяч россиян – больше, чем в любой предыдущий год вторжения.

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена прятать свою стратегическую авиацию на Дальнем Востоке – там, где украинские средства поражения пока не могут ее достать, – чтобы спасти самолеты, потеря которых будет безвозвратной. Несмотря на то, что оккупационная армия, воспользовавшись гуманитарной операцией в Олешках, смогла укрепить свои позиции на левом берегу Херсонщины, это не позволяет ей перебраться на правый берег.