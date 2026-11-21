Днем 21 ноября у берегов города Геленджик Краснодарского края РФ заметили тонущий российский сухогруз. Судно накренилось и частично ушло под воду.

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Рядом возле сухогруза также заметили буксир. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Что известно об инциденте

Официальных заявлений от МЧС или властей Краснодарского края о чрезвычайном происшествии с судами в этом районе не поступало. При этом ночью 21 ноября в Геленджике и Новороссийске объявлялась угроза атаки БПЛА.

На снимке мониторингового канала изображен типичный морской балкер класса Handysize или Handymax с собственным грузовым оборудованием. Справа у его кормы также зафиксирован морской буксир.

На палубе четко видны три грузовых крана расположены в диаметральной плоскости между трюмами, характерно для судов с 4 грузовыми трюмами. Такая конструкция позволяет судну разгружаться в портах, где нет береговых кранов.

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Напомним, украинские войска продолжают наносить удары по военным объектам и логистической инфраструктуре в Крыму и других оккупированных регионах. Очередные удары осуществили 20 и в ночь на 21 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. Там прогремело около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть моста.

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