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"Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика оккупантов. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
885
"Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика оккупантов. Видео
Партизаны устроили диверсию на железной дороге. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/Атеш/Pexels

Агенты военного движения "Атеш" заявили о диверсии на железнодорожном участке в Белгородской области России. По их словам, в результате операции были выведены из строя два релейных шкафа, из-за чего задержался поезд с военными поставками для российских оккупационных войск.

Об этом сообщили 15 ноября в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что диверсию совершили на железнодорожном участке между Алексеевкой и Уразово.

"Атеш" заявили о нарушении железнодорожной логистики оккупантов

По информации движения, по этой железнодорожной линии российские войска перевозят военные грузы на Купянское направление. Выведение из строя двух релейных шкафов вызвало сбой в работе автоматики.

В результате этого поезд, который должен был доставить снабжение на фронт, задержался. Российскому командованию, как отмечают в "Атеш", пришлось останавливать движение и направлять ремонтные бригады для восстановления поврежденного участка.

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''Атеш'' устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика оккупантов. Видео

"Атеш" устроили диверсию на железной дороге. Источник: Скриншот

В движении подчеркнули, что срывы поставок затрудняют обеспечение российской армии боеприпасами, техникой и личным составом на этом направлении.

''Атеш'' устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика оккупантов. Видео

Карта. Источник: Telegram/Атеш

"Атеш" заявили, что продолжают действовать в российском тылу и препятствовать военной логистике оккупационных сил.

''Атеш'' устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика оккупантов. Видео

"Атеш" устроили диверсию на железной дороге. Источник: Скриншот

Другие операции "Атеш" против логистики оккупантов

Напомним, агенты движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге в российской Самаре, в результате которой был уничтожен грузовой тепловоз. Это вызвало перебои и задержки движения поездов на важном участке Куйбышевской железной дороги, по которому, в частности, перевозят топливо для российских войск.

Через этот железнодорожный узел осуществляется перевозка нефтепродуктов с нескольких российских нефтеперерабатывающих заводов. В "Атеш" отметили, что уничтожение локомотива может дополнительно осложнить снабжение топливом оккупационной армии на южном и восточном направлениях.

Как писал OBOZ.UA, агенты движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге в Воронежской области России, выведя из строя четыре релейных шкафа на участках вблизи Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска. По данным партизан, этим маршрутом российские оккупанты перевозили военные грузы для подразделений на Лиманском направлении.

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