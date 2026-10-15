Требовал взятку за место на таможне с отсрочкой от мобилизации: в Украине задержали чиновника Гостаможслужбы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро. Иллюстративное фото.Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутатыКак работала схемаСхема Баленко: через райсуд в маленьком городке переоформляли недвижимость в Киеве на миллионы долларов. Расследование OBOZ.UA"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцам"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцам"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянамиВ Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборкамиВ Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками"Никакого моратория не было": в Кремле пожаловались на удары Украины по РФ и позицию Европы по поводу дизельного соглашения"Никакого моратория не было": в Кремле пожаловались на удары Украины по РФ и позицию Европы по поводу дизельного соглашенияРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередь

Требовал взятку за место на таможне с отсрочкой от мобилизации: в Украине задержали чиновника Гостаможслужбы

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
icon 273
Требовал взятку за место на таможне с отсрочкой от мобилизации: в Украине задержали чиновника Гостаможслужбы
Чиновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Источник: Офис генпрокурора

В Украине задержали чиновника Государственной таможенной службы – заместителя начальника отдела Департамента по работе с персоналом, который, по данным следствия, получил взятку в размере 25 тысяч долларов за трудоустройство на таможне с последующим оформлением отсрочки от мобилизации. Кроме того, чиновник предлагал за деньги помочь с поступлением в университет.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Должностному лицу сообщено о подозрении, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 тысяч долларов за работу на таможне и отсрочку

По версии следствия, заместитель начальника отдела Департамента по работе с персоналом Гостаможслужбы предложил мужчине трудоустройство на таможне, после чего тот должен был получить отсрочку от мобилизации.

За эту "услугу" чиновник требовал 25 тысяч долларов. В сентябре правоохранители зафиксировали получение им части средств – 15 тысяч.

Читайте также
Андрей НебытовАндрей Небытов
icon 6,0 т.
Анатомия подрывной деятельности российских спецслужб: как враг вербует украинцев
icon 6,0 т.
Анатомия подрывной деятельности российских спецслужб: как враг вербует украинцев
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 14,9 т.
Убийство украинца на Бали: семья Комарова обещает $100 тысяч за помощь в поиске преступников
icon 14,9 т.
Убийство украинца на Бали: семья Комарова обещает $100 тысяч за помощь в поиске преступников
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 2,6 т.
Предатель из Краматорска сливал врагу данные о местах дислокации ВСУ и поплатился: что грозит
icon 2,6 т.
Предатель из Краматорска сливал врагу данные о местах дислокации ВСУ и поплатился: что грозит

10 тысяч долларов за помощь с поступлением в университет

Кроме того, следствие установило, что чиновник, вероятно, действовал в сговоре с должностными лицами одного из профильных университетов.

По данным правоохранителей, он предлагал помощь с поступлением в этот вуз. Сначала за такое содействие он просил 8 тысяч долларов, но впоследствии увеличил сумму до 10 тысяч.

В августе 2026 года, по данным следствия, чиновник получил 10 тысяч долларов для себя и других лиц.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных сообщников чиновника.

Что грозит взяточнику

Задержанному должностному лицу Гостаможслужбы уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (использование служебного положения для вымогательства)

- ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крайне крупном размере).

Согласно санкциям статей ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре будут судить председателя военно-медицинской комиссии одного из районных ТЦК и СП. Ее обвиняют в пособничестве уклонению от мобилизации, получении и предоставлении неправомерной выгоды, а также в незаконном обогащении. Обвиняемая за деньги обеспечивала внесение недостоверных сведений в заключения военно-медицинской комиссии. Такие документы позволяли военнообязанным уклоняться от призыва во время мобилизации.

Похожие темы
расследованиевзяткаГосударственная таможенная служба УкраиныОфис генерального прокурора Украины (ОГП)суд
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться