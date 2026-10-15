Требовал взятку за место на таможне с отсрочкой от мобилизации: в Украине задержали чиновника Гостаможслужбы

В Украине задержали чиновника Государственной таможенной службы – заместителя начальника отдела Департамента по работе с персоналом, который, по данным следствия, получил взятку в размере 25 тысяч долларов за трудоустройство на таможне с последующим оформлением отсрочки от мобилизации. Кроме того, чиновник предлагал за деньги помочь с поступлением в университет.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Должностному лицу сообщено о подозрении, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 тысяч долларов за работу на таможне и отсрочку

По версии следствия, заместитель начальника отдела Департамента по работе с персоналом Гостаможслужбы предложил мужчине трудоустройство на таможне, после чего тот должен был получить отсрочку от мобилизации.

За эту "услугу" чиновник требовал 25 тысяч долларов. В сентябре правоохранители зафиксировали получение им части средств – 15 тысяч.

10 тысяч долларов за помощь с поступлением в университет

Кроме того, следствие установило, что чиновник, вероятно, действовал в сговоре с должностными лицами одного из профильных университетов.

По данным правоохранителей, он предлагал помощь с поступлением в этот вуз. Сначала за такое содействие он просил 8 тысяч долларов, но впоследствии увеличил сумму до 10 тысяч.

В августе 2026 года, по данным следствия, чиновник получил 10 тысяч долларов для себя и других лиц.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных сообщников чиновника.

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Что грозит взяточнику

Задержанному должностному лицу Гостаможслужбы уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (использование служебного положения для вымогательства)

- ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крайне крупном размере).

Согласно санкциям статей ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Главные истории дня

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре будут судить председателя военно-медицинской комиссии одного из районных ТЦК и СП. Ее обвиняют в пособничестве уклонению от мобилизации, получении и предоставлении неправомерной выгоды, а также в незаконном обогащении. Обвиняемая за деньги обеспечивала внесение недостоверных сведений в заключения военно-медицинской комиссии. Такие документы позволяли военнообязанным уклоняться от призыва во время мобилизации.