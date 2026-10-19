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Песчаные нелегалы из Осещины против СМИ: возле КМ "Межречье" неизвестные заблокировали автомобиль журналистов

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Песчаные нелегалы из Осещины против СМИ: возле КМ "Межречье" неизвестные заблокировали автомобиль журналистов
Журналисты "Стоп коррупции ТВ" вновь выехали на место для мониторинга. Источник: "Стоп коррупции"

Ранее журналисты "Стоп коррупции ТВ" зафиксировали работу спецтехники и вывоз песка с территории коттеджного городка "Межречье" в Киевской области, несмотря на возбужденное уголовное дело о возможной незаконной добыче полезных ископаемых. По словам журналистов, вызванная на место следственно-оперативная группа не прибыла.

После этого журналисты самостоятельно обратились в Вышгородское районное управление полиции с заявлением о препятствовании журналистской деятельности. Мужчина, представившийся адвокатом владельцев, объяснял проведение работ якобы необходимостью защиты территории от подтопления, однако соответствующих документов журналистам не показал. Журналисты также сообщали об ограничении доступа к месту проведения работ и усиленной охране территории.

Сегодня журналисты "Стоп коррупции ТВ" вновь выехали на место для мониторинга.

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История с возможной незаконной добычей песка на территории коттеджного городка "Межречье" в Вышгородском районе Киевской области получила очередное развитие. Во время нового выезда съемочной группы "Стоп коррупции ТВ" для выполнения редакционного задания представители коттеджного городка заблокировали транспортное средство журналистов на выезде с территории.

Песчаные нелегалы из Осещины против СМИ: возле КМ ''Межречье'' неизвестные заблокировали автомобиль журналистов

Насыпи песка на территории вблизи коттеджного городка "Межречье" в Киевской области. Источник: "Стоп коррупции"

Автомобиль журналистов заблокировали с двух сторон другими машинами, сделав выезд невозможным. Мужчина, подошедший к съемочной группе, отказался отвечать на вопросы о том, кто отдал распоряжение о блокировке, и игнорировал обращения журналистов. При этом другие представители коттеджного городка начали прятаться от камер.

Как отмечают расследователи, владельцы коттеджного городка "Межречье" продолжают осуществлять намыв и сбыт песка в промышленных масштабах без специального разрешения на добычу полезных ископаемых. Свои действия они прикрывают утверждениями о якобы подсыпке берегов и осушении участков.

Песчаные нелегалы из Осещины против СМИ: возле КМ ''Межречье'' неизвестные заблокировали автомобиль журналистов

Автомобили у КПП коттеджного городка "Межречье". Источник: "Стоп коррупции"

Песчаные нелегалы из Осещины против СМИ: возле КМ ''Межречье'' неизвестные заблокировали автомобиль журналистов

Полиция у въезда в КМ "Межречье". Источник: "Стоп коррупции"

Следователи подчеркнули систематический характер нарушений со стороны застройщика:

"Владельцы данного коттеджного поселка добывают песок в промышленных масштабах без специального разрешения на добычу такого полезного ископаемого, оправдывая это тем, что они якобы осушают участки земли и подсыпают песок на берега там, где это необходимо. Хотя на самом деле они занимаются сбытом песка и другими неправомерными действиями".

Когда к съёмочной группе подошёл один из представителей, он отказался от общения и потребовал прекратить запись: "Я не даю согласия на съёмку".

В ответ журналист подчеркнул законность своей профессиональной деятельности: "Я журналист. Имею право снимать вас в рамках редакционного задания".

На прямые вопросы о том, кто отдал распоряжение заблокировать выезд журналистского автомобиля, мужчина так и не ответил.

В связи с фактом препятствования законной профессиональной деятельности и удержания автомобиля журналисты сегодня вызвали полицию непосредственно на место происшествия.

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