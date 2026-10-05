Блог | США оказались не готовы к современной войне, или Иранская авантюра Трампа

Трамп заявляет, что Иран "разгромлен" и теперь Тегерану остается выбрать между "легким и трудным путем". Но этот "разгромленный" Иран до сих пор держит Ормузский пролив заблокированным, выдвигает США свои условия прекращения противостояния, а Вашингтон в ответ перебрасывает на Ближний Восток новые корабли, около 9–10 тысяч моряков и морских пехотинцев, а также дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты Саудовской Аравии и Катара. Этого уже достаточно, чтобы понять: что-то в первоначальном американском расчете пошло не так.

Причем Иран действительно находится в крайне тяжелом положении. Риал обвалился примерно до 2,7 млн за доллар и за год потерял более половины стоимости, инфляция превышает 70%, ограничения на экспорт нефти сокращают поступления валюты, а Центральный банк вынужден продавать до $2 млрд резервов, пытаясь хотя бы притормозить падение. Именно такого результата и должно было добиться американское давление: сделать продолжение войны настолько болезненным, чтобы Тегеран согласился на условия Вашингтона. Экономически Иран действительно удалось прижать почти к стене. Политически – нет.

Вместо капитуляции Тегеран через Катар передал свои условия: прекращение боевых действий, размораживание иранских активов на десятки миллиардов долларов, снятие морской блокады, возобновление нефтяного экспорта и фактические гарантии ненападения. Показательно и то, что среди нынешних требований нет новых серьезных обязательств Ирана в отношении ядерной программы. После месяцев военного и экономического давления стороны спорят уже не о том, на каких условиях Тегеран капитулирует, а о том, на каких условиях они смогут остановиться.

Главный просчет Трампа заключался в довольно простой логике: если одна сторона несравненно сильнее, она может поднять цену войны настолько высоко, что слабейшей станет выгоднее уступить. Но государство, тем более авторитарное, – не компания, которую достаточно поставить перед угрозой банкротства. Режим может позволить своей экономике значительно больше страданий, чем предполагает рациональная модель переговоров. А если он еще и способен сделать продолжение войны дорогостоящим для более сильного противника, огромная разница в военных потенциалах перестает автоматически означать быструю победу.

Именно это Иран и пытается делать с помощью асимметричной войны. Ему не нужно строить собственный аналог американского флота или соперничать с израильской авиацией. Вместо этого Тегеран использует то, что способен производить и применять массово: ракеты, относительно дешевые беспилотники, мобильные средства поражения, а параллельно создает угрозу морским коммуникациям и энергетической инфраструктуре. Ормузский пролив – самый наглядный пример. Ирану не нужно побеждать американский флот, чтобы создать глобальную проблему. Достаточно сделать судоходство опасным, повысить страховые риски и поставить под угрозу танкеры – и локальная война начинает влиять на мировые цены на нефть, логистику и экономику.

Еще более показательна история с массовыми дешевыми дронами. Один такой беспилотник, конечно, не способен технологически конкурировать с современной американской или израильской системой ПВО. Но ему этого и не нужно. Преимущество – в цене и количестве. Десятки и сотни целей заставляют оборону постоянно работать, расходовать перехватчики, прикрывать огромное количество объектов и искать более дешевые способы уничтожения воздушных целей. А когда вместе с массой дешевых беспилотников применяются крылатые и баллистические ракеты, нагрузка на оборону возрастает еще больше. Даже если высокотехнологичная ПВО сбивает большинство целей, более сильная сторона может проигрывать в экономике такого обмена: не обязательно уничтожать современный зенитный комплекс – достаточно месяцами заставлять его тратить дорогой и ограниченный ресурс на значительно более дешевые средства нападения.

В этом и заключается смысл современной асимметричной войны. Иран не нивелировал военное превосходство США и Израиля – он пытается сделать его максимально дорогостоящим в применении. Вашингтон вынужден одновременно наращивать ударные возможности и защиту от иранского ответа: перебрасывать новые корабли, тысячи военных, дополнительно прикрывать базы, союзников, нефтяные и газовые объекты. Каждый следующий шаг эскалации требует новых ресурсов уже просто для защиты от его возможных последствий.

Именно в этом смысле США оказались не готовы к современной войне. Не потому, что американская армия слаба – она по-прежнему является самой мощной в мире. Проблема в другом: американская модель технологического превосходства оказалась чрезвычайно дорогостоящей для длительной войны на истощение против массовых и дешевых средств поражения. США прекрасно умеют быстро и точно уничтожать дорогостоящие цели, но современная война требует еще и месяцами отражать массовые дешевые атаки, защищать огромное количество объектов, постоянно пополнять боеприпасы и в то же время сохранять политическую готовность продолжать войну. Технологическое превосходство остается критически важным, но без массовости, дешевых средств борьбы и соответствующих производственных возможностей оно уже не гарантирует быстрого политического результата.

Для Трампа это еще и борьба со временем. До промежуточных выборов в ноябре ему нужен понятный результат, который можно представить американцам как победу. Вместо этого он сталкивается с затяжным противостоянием, проблемой Ормуза, необходимостью наращивать военное присутствие и переговорами, в которых Иран, несмотря на катастрофическое состояние собственной экономики, продолжает торговаться. США, безусловно, способны нанести Тегерану еще больший ущерб. Но каждый следующий удар лишь острее ставит вопрос: что конкретно должно произойти после него?

Иран пока не победил США и Израиль. Но он выстоял в противостоянии со значительно более сильными противниками и сорвал расчет на быстрое принуждение к капитуляции. Асимметричная война объясняет лишь часть этой стойкости. Вторая ее составляющая – внешний экономический тыл, и здесь ключевую роль играет Китай. Пекин остается крупным покупателем иранской нефти, торговым партнером и политической опорой Тегерана. Пока Китай не заинтересован в том, чтобы помочь Вашингтону окончательно перекрыть Ирану экономический кислород, у Тегерана остается пространство для сопротивления и торговли. Поэтому возможность Трампа быстро завершить войну на более или менее благоприятных для США условиях зависит уже не только от Вашингтона и Тегерана. Значительная часть ответа находится в Пекине.

Для Украины здесь есть два очень важных вывода. Первый мы уже видим на собственном опыте: Россия использует против нас ту самую экономику массовой войны. Сотни дешевых беспилотников должны перегружать украинскую ПВО, истощать запасы боеприпасов и открывать путь для значительно более дорогих ракет. Иран использует схожую логику против США и Израиля. Вывод один и тот же: в современной войне недостаточно иметь технологически более совершенное оружие – нужно еще иметь возможность производить и применять его в таких масштабах и по такой цене, чтобы противник не мог просто нивелировать твое преимущество количеством. Для Украины это означает необходимость максимально масштабировать собственные дешевые средства поражения и перехвата, а не рассчитывать исключительно на ограниченное количество чрезвычайно дорогих западных систем.

Второй вывод еще более неприятен. Механизм российской выносливости во многом напоминает иранский, только возможности Москвы несравненно больше. Россия может продолжать войну не только благодаря собственным ресурсам, но и потому, что сохраняет огромный внешний экономический тыл – прежде всего Китай. Пекин закупает российское сырье, обеспечивает доступ к огромному массиву товаров, оборудования и компонентов и не позволяет западной изоляции России стать по-настоящему глобальной. Поэтому я все меньше верю, что российско-украинскую войну можно остановить лишь по соглашению Вашингтона, Киева, Москвы и европейских столиц. Без изменения позиции Си Цзиньпина и китайской политической верхушки заставить Россию остановить войну будет чрезвычайно сложно.

Иранская авантюра Трампа показала одну простую вещь: даже значительно более слабый противник может долго оставаться опасным для самых сильных армий мира, если овладел асимметричной войной, способен массово использовать дешевые средства поражения и имеет внешний экономический тыл. Для Ирана одним из главных элементов такого тыла стал Китай. Для России роль Китая еще важнее. И поэтому для Украины значительная часть ключа к завершению войны сегодня находится не только в Киеве, Вашингтоне или Москве. Она находится и в Пекине.