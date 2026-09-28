Ученые исследовали 33 планетные системы и обнаружили подозрительный радиосигнал

Поиски внеземных цивилизаций долгое время оставались безрезультатными из-за отсутствия четких доказательств существования разумной жизни за пределами Солнечной системы. Однако астрофизики не прекращают попыток зафиксировать так называемые техносигнатуры – искусственные радиосигналы, свидетельствующие о наличии развитых технологий в отдаленных уголках Вселенной.

Последнее масштабное исследование показало, что современные методы наблюдения уже позволяют выделять из космического шума чрезвычайно слабые и перспективные аномалии. Это дает ученым новые ориентиры для расшифровки потенциальных сообщений из глубин космоса, отмечает издание sciencealert.com.

Поиск техносигнатур с помощью телескопа FAST

Группа китайских исследователей, в частности специалисты из Пекинского педагогического университета, использовала сферический радиотелескоп с апертурой в пятьсот метров (FAST) для анализа 33 экзопланетных систем. Ученые искали специфические узкополосные сигналы со смещением частоты, ведь природные космические источники обычно излучают радиоволны в широком диапазоне. Поскольку искусственно созданные передатчики генерируют четко сконцентрированные импульсы, именно они являются главным маркером технологической деятельности. Благодаря эффекту Доплера, возникающему из-за движения планеты вокруг своей оси и звезды, такой сигнал должен иметь характерный дрейф во времени.

Главным препятствием для астрономов остается огромное количество земных радиопомех, создаваемых спутниками, авиацией и бытовыми приборами. Чтобы отсеять "по ошибке" собственные технологии человечества, ученые разработали специальный алгоритм машинного обучения на основе вейвлет-анализа. Телескоп FAST оснащен 19-лучевым приемником, что позволяет сравнивать данные с целевого объекта и соседних участков неба. Если радиоимпульс фиксируется только одним лучом, направленным на звезду, он получает статус потенциального кандидата на техносигнатуру.

Загадочный всплеск NBS 260108 из системы K2-155

Из первоначальных почти 140 тысяч зафиксированных сигналов алгоритм отсеял подавляющее большинство помех, оставив лишь две действительно интересные аномалии. Один из кандидатов в созвездии Кеплер оказался обычным наземным шумом, а вот второй – получил название NBS 260108. Он поступил со стороны красного карлика K2-155, расположенного в 238 световых годах от Земли. В этой системе открыты три "суперземли", одна из которых находится в зоне, пригодной для жизни, где теоретически может существовать вода.

Розподіл параметрів виявлено... Источник: iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae8f34 Развернуть

Обнаруженный импульс на частоте 1148,4167 мегагерца имел узкую полосу, дрейфовал и проявлялся исключительно в луче, направленном на K2-155. Несмотря на соответствие всем ключевым критериям, ученые пока воздерживаются от громких заявлений. Сигнал проявлялся только в одном канале поляризации, а подобные всплески позже обнаружили при наблюдениях за другими звездами, что в большей степени указывает на приборные или земные помехи.

Хотя NBS 260108 пока остается неклассифицированным, разработанная методика фильтрации значительно приближает астрономов к обнаружению настоящих инопланетных сигналов в будущем.

OBOZ.UA ранее сообщал, что ученые определили до 50 мест во Вселенной, где может существовать жизнь.