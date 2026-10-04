На острове в Кении уже 5 лет нет хищников: почему это стало проблемой

Остров Кресент в Кении уже более пяти лет остается изолированным от материковой части страны. Из-за этого крупные травоядные животные оказались фактически запертыми на территории, где почти нет естественных хищников.

Сначала такая ситуация могла казаться идеальными условиями для зебр, антилоп, гну и других животных, ведь им не приходится постоянно убегать от львов или других опасных хищников. Однако исследователи выяснили, что длительное отсутствие хищников создало для экосистемы новые серьезные проблемы, пишет издание IFLScience.

Как остров оказался изолированным

Кресент расположен на озере Найваша примерно в 80 километрах к северо-западу от Найроби. На самом деле эта территория является частью кратера древнего вулкана, а ее статус острова зависит от уровня воды в озере.

В периоды, когда вода отступала, животные могли попадать на материк через небольшую дамбу, а при высоком уровне озера территория становилась островом.

Острів Кресент на карті. Источник: google.com/maps

В 2020 году вода поднялась настолько, что переправа исчезла под водой. С тех пор она не восстановилась, поэтому у большинства животных нет возможности свободно покинуть Кресент.

На острове обитает много травоядных

Из-за изоляции на Кресенте сложилась необычная ситуация: крупных хищников здесь практически нет. Среди немногих хищных животных исследователи отметили ушастых лисиц и шакалов, однако они не представляют серьезной угрозы для крупных травоядных.

На острове наблюдали импалов, водяных козлов, зебр, дикдиков, гну и зайцев. Также здесь обитают жирафы и значительное количество бегемотов. Некоторые животные, в частности зебры и водяные козлы, потенциально способны переплыть на материк, но для других видов такой побег значительно сложнее.

Тварини острова Кресент. Источник: facebook.com/GCCollectionKenya

Жирафы, например, лишь изредка пытались пересечь водное препятствие, когда уровень озера был самым низким. Поэтому для большинства обитателей острова возможность покинуть территорию фактически отсутствует.

Отсутствие хищников привело к чрезмерному выпасу

Постоянное присутствие большого количества травоядных животных создало другую проблему. Поскольку крупные хищники не контролируют численность травоядных, животные продолжают активно потреблять растительность острова.

Які тварини мешкають на острові Кресент. Источник: facebook.com/GCCollectionKenya

Исследователи отмечают, что длительный выпас в сочетании с невозможностью для большинства видов покинуть Кресент привел к заметному ухудшению состояния растительного покрова. Растения не успевают восстанавливаться, а видовое разнообразие может постепенно сокращаться.

Из-за истощения естественной кормовой базы животные все больше зависят от дополнительного подкармливания. В долгосрочной перспективе это может поставить под угрозу не только растительность, но и самих травоядных.

Экосистема может приближаться к пределу

По наблюдениям исследователей, Кресент может приближаться к своему экологическому пределу – количеству животных, которое остров способен стабильно поддерживать при имеющихся ресурсах. В то же время точно определить этот предел пока невозможно, поскольку численность животных и состояние растительности не отслеживались систематически.

На сокращение отдельных популяций могут влиять различные факторы. Среди возможных причин называют заболевания, недостаток питательных веществ и конкуренцию между видами за корм.

Особое беспокойство вызывает состояние газелей. У животных наблюдали заболевание, причину которого пока не удалось окончательно установить.

Во время вскрытия одной газели обнаружили повреждения тканей легких и печени, характерные для инфекционного процесса. Исследователи предположили возможную связь с бактерией Mycoplasma mycoides subsp.capri, которая преимущественно поражает овец и коз, однако необходимых тестов для окончательного подтверждения этой версии не проводили.

На острові Кресент майже не... Источник: facebook.com/GCCollectionKenya Развернуть

Что можно сделать для спасения острова

Исследователи считают, что ситуацию можно контролировать, если регулярно следить за численностью животных и состоянием растительности. Такой мониторинг, по их мнению, могли бы частично проводить местные гиды, которые регулярно находятся на острове.

Еще одним направлением может стать восстановление растительного покрова. Для этого предлагают использовать орошение, временно ограждать отдельные участки от животных, чтобы растительность могла восстановиться, а также направлять стада на менее нагруженные территории.

Стоит ли возвращать хищников

Среди возможных вариантов рассматривают и восстановление сообщения с материком. Однако постоянную искусственную дамбу исследователи не считают однозначным решением, поскольку будущие колебания уровня воды трудно предсказать, а вместе с перемещением животных может возрасти риск распространения заболеваний.

Теоретически на остров можно было бы вернуть хищников. По словам местных гидов, в прошлом сюда уже переселяли гиен. В то же время такой шаг сопряжен с рисками для безопасности людей и животных, а также с генетической изоляцией популяций. Кроме того, повторное заселение хищников обычно проводят на значительно более обширных территориях.

Таким образом, Кресент демонстрирует, что отсутствие естественных врагов необязательно означает безопасный рай для травоядных. Изоляция, чрезмерный выпас, истощение растительности и возможные болезни постепенно создают новые угрозы для всей экосистемы острова.

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