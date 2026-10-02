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В ледниках Антарктики образовалась дыра размером с Португалию: почему так

Елена Былим
Елена Былим
Time to read3 мин
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В ледниках Антарктики образовалась дыра размером с Португалию: почему так
Ледники, вид из космоса
Источник: unsplash.com/@nasa

В зимний период площадь Антарктиды обычно увеличивается почти вдвое благодаря полному замерзанию океанической воды вокруг континента. Однако в августе 2024 года спутниковые наблюдения зафиксировали аномальную дыру в замерзшей коре залива Брейд, где ледяной покров всегда оставался нерушимым.

Огромное открытое пространство морской воды (полынья) достигло площади более 89 тысяч квадратных километров, что почти равно территории Португалии, отмечает издание sciencealert.com. Исследовательская группа из Индии во главе с ученым Джибанджиоти Свейнem путем проведенного анализа установила точные факторы, которые обусловили это беспрецедентное природное явление.

Причины возникновения гигантской полыньи

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, указывает на сочетание нескольких экстремальных факторов. С июля по август 2024 года в регионе было зафиксировано шесть мощных атмосферных рек – потоков теплого и влажного воздуха из низких широт. Они сопровождались устойчивым южным ветром, который оттеснял морской лед дальше к полюсу, а также принесли дополнительное тепло и аномальные осадки в виде теплого снега.

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В ледниках Антарктики образовалась дыра размером с Португалию: почему так

Прорубь, снятая спутником NASA Worldview

Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580

Дополнительным двигателем этого процесса стал эффект откачки Экмана, вызванный мощными ветровыми потоками. Следствием этого стало перемещение более теплых и бурных глубинных вод циркумполярного слоя непосредственно к поверхности океана.

Постоянные морские тепловые волны в сочетании с этим явлением препятствовали замерзанию воды и сдерживали образование нового льда.

Угрозы для климата и экосистемы

Ученые предупреждают, что подобные аномалии в будущем будут возникать все чаще из-за глобальных изменений климата, вызванных деятельностью человека.

Морской лед напрямую не влияет на уровень Мирового океана, поскольку он дрейфует в воде, однако он выполняет роль защитного буфера для ледников на континенте.

В ледниках Антарктики образовалась дыра размером с Португалию: почему так

Атмосферные реки, влияющие на область ополонок

Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580

В отсутствие плотного ледяного щита материковые ледники подвергаются разрушительному воздействию теплых океанических течений, что грозит ускорением подъема уровня моря. Сокращение площади зимнего льда также наносит сокрушительный удар по уязвимым антарктическим экосистемам, пищевая цепь которых тесно связана с сезонным замерзанием океана.

В ледниках Антарктики образовалась дыра размером с Португалию: почему так

Аномалии, отражающие температуру поверхности моря

Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580

Последние годы демонстрируют тревожную динамику:четыре самых низких показателя площади зимнего льда за всю историю наблюдений были зафиксированы именно в течение последних четырех лет. Однако ученые отмечают, что, поскольку главной движущей силой этих изменений является сжигание ископаемого топлива, у человечества все еще есть возможность изменить траекторию опасных климатических процессов.

OBOZ.UA писал об исследовании ученых, посвященном нагреванию океанов, которое представляет опасность для Земли.

 
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