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Где был расположен Эдем: ученые обнаружили загадочную карту. Фото

Елена Былим
Елена Былим
Time to read4 мин
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Где был расположен Эдем: ученые обнаружили загадочную карту. Фото
Адам и Ева в Эдемском саду
Источник: Лукас Кранах/Web Gallery of Art/wikimedia.org

В Библии Эдемский сад описан как место, из которого вытекала река, далее разделявшаяся на четыре русла. На протяжении веков исследователи пытались сопоставить это описание с реальной географией, однако однозначного местоположения библейского рая так и не установили.

Новое внимание к одной из древних версий привлекла карта, напечатанная в Библии 1599 года. На ней Эдем обозначен в районе Великой Армении, недалеко от гор, которые традиционно связывают с современной горой Арарат, сообщает DailyMail.

Что показывает старинная карта

Речь идет о карте под названием "Расположение Эдемского сада", которую можно найти в так называемой Женевской Библии. На ней обозначены Евфрат, Месопотамия, Вавилон, Хавила, Аравийская пустыня, Персидский залив и Каспийское море. Особое внимание привлекает изображение Евфрата, берущего начало в горной местности, что позволяет связать Эдем с районом его истоков.

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По современным географическим ориентирам такая реконструкция примерно соответствует территории восточной Турции вблизи границ Армении и Ирана. Авторы карты фактически пытались наложить библейское описание на известную им географию Ближнего Востока. При этом сама карта не очерчивает точные границы сада, поэтому она скорее демонстрирует общее представление о возможном месте расположения Эдема, чем указывает координаты конкретной территории.

Где был расположен Эдем: ученые обнаружили загадочную карту. Фото

На карті під назвою "Розташування Едемського саду" біблійний рай розміщується у Вірменії

Источник: Hannah Crummé/Lewis & Clark College/Associated Press

Эта версия имеет исторические корни. Карта была создана на основе работы протестантского реформатора Жана Кальвина, который еще в 1554 году использовал подобное изображение в своем комментарии к Книге Бытия. Женевская Библия, созданная английскими протестантскими учеными, нашедшими убежище в Швейцарии, стала одним из самых известных англоязычных библейских изданий своего времени.

Как Кальвин объяснял четыре реки Эдема

Проблема для исследователей заключается прежде всего в библейском описании четырех рек – Пишона, Гихона, Тигра и Евфрата. Две последние обычно отождествляют с известными реками Месопотамии, тогда как в отношении Пишона и Гихона существовало гораздо больше предположений. Попытки связать их, в частности, с Нилом и Гангом приводили к географическому противоречию, ведь эти речные системы не имеют общего истока.

Кальвин предложил другое объяснение. По его мнению, упомянутый в библейском тексте термин, связанный с верховьями или истоком реки, можно было трактовать шире. В таком случае Пишон и Гихон могли быть не отдельными реками, а названиями определенных частей Тигра и Евфрата, в частности их нижних участков или устьев.

Такая интерпретация позволяла рассматривать все четыре библейских названия как части одной большой речной системы. Благодаря этому Кальвин смог согласовать библейское описание с географией Месопотамии и разместить Эдем в регионе, который соответствовал известному тогда европейцам представлению о древнем Ближнем Востоке.

Впрочем, старинная карта не означает, что существование Эдемского сада или его конкретное расположение было исторически доказано. Исследователи подчеркивают, что подобные карты отражают прежде всего представления людей определенной эпохи о библейской географии. Именно поэтому поиски Эдема продолжаются, а различные авторы предлагают собственные реконструкции на основе текстов Библии, других религиозных источников и географических данных.

Новая версия связывает Эдем с Эфиопией

Одна из современных гипотез появилась в 2025 году. Инженер-химик Махмуд Джавайд предположил, что библейский рай мог располагаться в районе Бахр-Дар на северо-западе Эфиопии, недалеко от озера Тана. Свою версию он связывает с Голубым Нилом, берущим начало в этом регионе, и упоминанием о земле Куш, которую исследователь связывает с библейским Гихоном.

Где был расположен Эдем: ученые обнаружили загадочную карту. Фото

Едемський сад міг бути розташований в Ефіопії

Источник: dailymail.com/sciencetech/article-16155131/garden-eden-map-location-armenia-turkey.html

В своей реконструкции Джавайд рассматривает озеро Тана как возможный аналог Эдема, а территорию вокруг Бахр-Дара – как местоположение самого сада. Он также обращает внимание на особенности Эфиопского нагорья, в частности на его высоту, густую растительность, многочисленные водные пути и вулканические хребты. Исследователь предполагает, что последние могли даже иметь символическое соответствие библейскому описанию огненного меча, охранявшего вход в сад после изгнания Адама и Евы.

В то же время эта гипотеза не является общепризнанным научным установлением местонахождения Эдема, а приведенное исследование не прошло рецензирование. Поэтому древняя карта, связывающая библейский рай с Месопотамией, остается интересным свидетельством истории религиозной географии, тогда как современные версии показывают, насколько по-разному можно трактовать один и тот же библейский текст.

OBOZ.UA ранее писал, что по мнению ученых, Адам и Ева были реальными людьми.

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