В Библии Эдемский сад описан как место, из которого вытекала река, далее разделявшаяся на четыре русла. На протяжении веков исследователи пытались сопоставить это описание с реальной географией, однако однозначного местоположения библейского рая так и не установили.

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Новое внимание к одной из древних версий привлекла карта, напечатанная в Библии 1599 года. На ней Эдем обозначен в районе Великой Армении, недалеко от гор, которые традиционно связывают с современной горой Арарат, сообщает DailyMail.

Что показывает старинная карта

Речь идет о карте под названием "Расположение Эдемского сада", которую можно найти в так называемой Женевской Библии. На ней обозначены Евфрат, Месопотамия, Вавилон, Хавила, Аравийская пустыня, Персидский залив и Каспийское море. Особое внимание привлекает изображение Евфрата, берущего начало в горной местности, что позволяет связать Эдем с районом его истоков.

По современным географическим ориентирам такая реконструкция примерно соответствует территории восточной Турции вблизи границ Армении и Ирана. Авторы карты фактически пытались наложить библейское описание на известную им географию Ближнего Востока. При этом сама карта не очерчивает точные границы сада, поэтому она скорее демонстрирует общее представление о возможном месте расположения Эдема, чем указывает координаты конкретной территории.

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Эта версия имеет исторические корни. Карта была создана на основе работы протестантского реформатора Жана Кальвина, который еще в 1554 году использовал подобное изображение в своем комментарии к Книге Бытия. Женевская Библия, созданная английскими протестантскими учеными, нашедшими убежище в Швейцарии, стала одним из самых известных англоязычных библейских изданий своего времени.

Как Кальвин объяснял четыре реки Эдема

Проблема для исследователей заключается прежде всего в библейском описании четырех рек – Пишона, Гихона, Тигра и Евфрата. Две последние обычно отождествляют с известными реками Месопотамии, тогда как в отношении Пишона и Гихона существовало гораздо больше предположений. Попытки связать их, в частности, с Нилом и Гангом приводили к географическому противоречию, ведь эти речные системы не имеют общего истока.

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Кальвин предложил другое объяснение. По его мнению, упомянутый в библейском тексте термин, связанный с верховьями или истоком реки, можно было трактовать шире. В таком случае Пишон и Гихон могли быть не отдельными реками, а названиями определенных частей Тигра и Евфрата, в частности их нижних участков или устьев.

Такая интерпретация позволяла рассматривать все четыре библейских названия как части одной большой речной системы. Благодаря этому Кальвин смог согласовать библейское описание с географией Месопотамии и разместить Эдем в регионе, который соответствовал известному тогда европейцам представлению о древнем Ближнем Востоке.

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Впрочем, старинная карта не означает, что существование Эдемского сада или его конкретное расположение было исторически доказано. Исследователи подчеркивают, что подобные карты отражают прежде всего представления людей определенной эпохи о библейской географии. Именно поэтому поиски Эдема продолжаются, а различные авторы предлагают собственные реконструкции на основе текстов Библии, других религиозных источников и географических данных.

Новая версия связывает Эдем с Эфиопией

Одна из современных гипотез появилась в 2025 году. Инженер-химик Махмуд Джавайд предположил, что библейский рай мог располагаться в районе Бахр-Дар на северо-западе Эфиопии, недалеко от озера Тана. Свою версию он связывает с Голубым Нилом, берущим начало в этом регионе, и упоминанием о земле Куш, которую исследователь связывает с библейским Гихоном.

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В своей реконструкции Джавайд рассматривает озеро Тана как возможный аналог Эдема, а территорию вокруг Бахр-Дара – как местоположение самого сада. Он также обращает внимание на особенности Эфиопского нагорья, в частности на его высоту, густую растительность, многочисленные водные пути и вулканические хребты. Исследователь предполагает, что последние могли даже иметь символическое соответствие библейскому описанию огненного меча, охранявшего вход в сад после изгнания Адама и Евы.

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В то же время эта гипотеза не является общепризнанным научным установлением местонахождения Эдема, а приведенное исследование не прошло рецензирование. Поэтому древняя карта, связывающая библейский рай с Месопотамией, остается интересным свидетельством истории религиозной географии, тогда как современные версии показывают, насколько по-разному можно трактовать один и тот же библейский текст.

OBOZ.UA ранее писал, что по мнению ученых, Адам и Ева были реальными людьми.

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