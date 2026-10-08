Какой педикюр выбрать в октябре: 6 цветов, которые в тренде

Октябрь постепенно сменяет летнюю палитру педикюра на насыщенные, глубокие и изысканные оттенки. В этом сезоне в тренде не только традиционные бордовые цвета, но и темный бирюзовый, шоколадный, синий и сияющие нейтральные покрытия.

Особое внимание привлекают глянцевые финиши, деликатный шимер и эффекты, которые меняют вид ногтей в зависимости от освещения. Стилисты Who What Weaрассказали, какие шесть цветов стоит попробовать для педикюра в октябре.

Темный бирюзовый

Бирюзовый педикюр. Источник: instagram.com/spectra.stil

Насыщенный бирюзовый с легким мерцанием станет одним из самых интересных вариантов октябрьского педикюра. В отличие от яркой летней бирюзы, осенняя версия имеет более глубокий зелено-синий оттенок, который хорошо соответствует более прохладному времени года. Такой цвет особенно эффектно смотрится с открытой обувью и темной осенней одеждой.

Педикюр эспрессо

Педикюр цвета эспрессо. Источник: instagram.com/white_beauty_space

Темно-коричневый оттенок напоминает крепкий кофе и прекрасно вписывается в актуальную осеннюю палитру. Глянцевое покрытие придает ему дорогой и изысканный вид, а сам цвет легко сочетается практически с любой одеждой. Эспрессо подойдет тем, кто хочет заменить классический черный на более мягкий, но не менее выразительный вариант.

Марокканский синий

Педикюр синего цвета. Источник: instagram.com/amore.amorparatuspies

Глубокий чернильно-синий станет отличным выбором для тех, кто любит холодные и насыщенные цвета. Он придает педикюру выразительность, но при этом остается достаточно элегантным для повседневных образов. Особенно гармонично такой оттенок может смотреться с обувью с открытым носком.

Глянцевый фиолетовый

Фиолетовый педикюр. Источник: instagram.com/nail_blogger04

Насыщенный фиолетовый помогает перейти от ярких ягодных цветов лета к более глубоким зимним оттенкам. В октябре стоит обратить внимание именно на очень глянцевый вариант без чрезмерной пастельности. Такой педикюр может стать деликатным намеком на ювелирную палитру, которая также появляется в осенних образах.

Светлые нейтральные оттенки с эффектом сияния

Глянцевый натуральный педикюр. Источник: instagram.com/oblik_salon_bel

Нейтральный педикюр в октябре вовсе не обязательно должен быть матовым и незаметным. Актуальным решением станет полупрозрачная основа с нежным шиммером, перламутром или эффектом "кошачий глаз". Такое покрытие может менять отблески при движении и придавать даже сдержанному цвету большую глубину.

Глянцевый оксблад

Яркий красный педикюр. Источник: instagram.com/nails_by_ritas

Темный винно-красный остается классикой, но осенью его предлагают сделать более насыщенным и "дорогим" на вид. Цвет "оксблад" с зеркальным блеском напоминает лакированную кожу и создает эффект сдержанной роскоши. Это удачный выбор для тех, кто хочет традиционный красный педикюр, но ищет более актуальную осеннюю интерпретацию.

OBOZ.UA писал о нежных и ярких вариантах педикюра на осенний сезон.