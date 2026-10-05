Какие прически лучше всего подойдут для седых волос: окрашивать их не придется

Седые волосы уже давно перестали быть поводом для обязательного посещения парикмахера. Серебристые пряди могут стать особенностью образа, а правильно подобранная прическа поможет подчеркнуть естественный цвет и текстуру волос.

К тому же седина вовсе не означает, что придется отказаться от любимой длины. Короткий боб, волосы до плеч, длинные локоны или собранный хвост — выбор зависит прежде всего от формы лица, структуры волос и личных предпочтений, сообщает Styl Interia.

Классический боб

Боб особенно хорошо сочетается с седыми волосами, поскольку четкая форма стрижки подчеркивает игру различных оттенков — от белого и серебристого до более темных прядей.

Классический вариант длиной примерно до подбородка можно носить как с прямыми волосами, так и с легкими волнами. Если волосы имеют естественный объем, их даже не обязательно тщательно укладывать.

Еще одно преимущество боба — универсальность. Стрижка подходит как для полностью седых волос, так и для переходного периода, когда серебристые пряди лишь постепенно вытесняют прежний цвет.

Бикси или короткая стрижка

Хелен Миррен. Источник: Famous/ABACAAgencja SE/East News

Тем, кто предпочитает короткие волосы, стоит обратить внимание на бикси — сочетание боба и пикси. Такая прическа обычно предполагает чуть более длинные пряди у лица.

Один из самых известных примеров — Хелен Миррен, которая на протяжении многих лет экспериментировала с различными короткими стрижками на седых волосах.

Бикси можно укладывать по-разному: зачесывать волосы вбок, придавать объём у корней или оставлять слегка растрепанными. Серебристые пряди при этом дополнительно подчеркивают фактуру стрижки.

Лоб

Компромиссом между коротким бобом и длинными волосами может стать лоб — удлиненный боб примерно до плеч или ключиц.

Трендовая стрижка. Источник: Рик Дэвис / SplashNews.comАгентство SE/East News Развернуть

Такую прическу легко носить прямой, создавать мягкие волны или добавить несколько слоев у лица. При этом длины достаточно, чтобы собрать волосы в хвост или невысокий пучок.

Такая стрижка также удобна для тех, кто решил отказаться от окрашивания. По мере отрастания натуральных волос окрашенные кончики можно постепенно срезать, не переходя сразу к очень короткой стрижке.

Длинные седые волосы

Распространено мнение, что после появления седины волосы обязательно нужно стричь коротко. На самом деле длина не имеет таких ограничений.

Если волосы остаются здоровыми и достаточно густыми, их можно носить ниже плеч, делать волны, косы или разнообразные укладки.

Один из самых простых вариантов — высокий хвост. Он открывает лицо и одновременно позволяет продемонстрировать естественные переходы между серебристыми и более темными прядями. Для более сдержанного образа подойдет низкий пучок или свободно собранные волосы.

Челка

Седина — не повод отказываться и от челки. Особенно универсальным вариантом станет удлиненная челка, разделенная на две стороны. Она сочетается с каре, локонами и длинными волосами, а также помогает мягко обрамить лицо.

Если больше всего седых прядей сосредоточено именно у висков и на лбу, челка может дополнительно их подчеркнуть. Светлые волосы среди более темных создают эффект естественных бликов без окрашивания.

Естественные локоны

Энди Макдавелл. Источник: Айссауи Насер / SplashNews.com Агентство SE/East News Развернуть

Вьющиеся седые волосы особенно эффектно подчеркивают разницу оттенков. На каждом локоне светлые и темные пряди переплетаются по-разному, поэтому прическа приобретает дополнительную глубину.

Яркий пример — Энди Макдавелл, которая уже несколько лет сохраняет естественную седину и носит длинные кудри. Если волосы от природы волнистые или кудрявые, не обязательно пытаться их постоянно выпрямлять. Вместо этого можно подобрать уход, который помогает сформировать локоны и уменьшает пушистость.

Обладательницам прямых волос подобный эффект помогут создать крупные бигуди или легкая укладка волнами.

Что учесть перед выбором прически

Седые волосы нередко меняют структуру: могут становиться более сухими, жесткими или пористыми. Поэтому при выборе стрижки важно ориентироваться не только на цвет, но и на густоту и естественную текстуру.

Главное — нет отдельного набора "возрастных" причесок, которых нужно придерживаться после появления седины. Удачный боб, длинные волны, локоны или стильная короткая стрижка могут подчеркнуть естественный серебристый оттенок так, что необходимости скрывать его краской просто не будет.

Попутно OBOZ.UA предлагает женщинам старшего возраста удачные стрижки и прически, обладающие омолаживающим эффектом.