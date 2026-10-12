Объем вас поразит: стилисты посоветовали короткую прическу на осень

Осень — прекрасная возможность обновить прическу и попробовать новый образ. В этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание на стрижку, которая была чрезвычайно популярна в 1990-х годах. Она придает волосам пышность, подчеркивает черты лица и не требует сложной ежедневной укладки.

Как пишет немецкое издание Myself, в моду вернулся Mushroom Bob, или грибовидный боб. Особенность этой стрижки — округлый силуэт и выразительный объем, благодаря которому даже тонкие волосы могут казаться более густыми.

Что такое Mushroom Bob и почему он снова популярен

Тренды осени. Источник: Instagram, @gotoyuya_hairstylist

Название прически происходит от английского слова mushroom, что означает "гриб". Ее характерная черта — округлая форма, напоминающая шляпку шампиньона.

Подобные стрижки были настоящим хитом в середине 1990-х. Их носили знаменитости, в частности Дрю Бэрримор, Ник Картер и Ума Турман, чья прическа в фильме "Криминальное чтиво" стала одним из самых известных образов десятилетия.

Сегодня стилисты переосмысливают этот тренд, придавая ему более современный характер. В отличие от традиционной стрижки "под горшок", Mushroom Bob может быть мягче, легче и естественнее, хотя и сохраняет узнаваемую округлую форму.

Какие особенности имеет модная стрижка

Главная задача парикмахера — создать пышную прическу с четкой линией среза. Волосы подстригают ровно, а кончики при укладке слегка подкручивают внутрь. Благодаря этому формируется характерный куполообразный силуэт.

Длина может варьироваться: от короткого боба на уровне ушей до удлинённого варианта, заканчивающегося выше плеч.

Особенно эффектно Mushroom Bob подчеркивает блеск гладких волос. В то же время его можно адаптировать к различным текстурам, оставив естественные волны или добавив челку.

Обладательницам тонких волос такая стрижка может помочь создать впечатление большей густоты благодаря плотному срезу. Однако конечный результат будет зависеть от структуры и густоты прядей.

Как укладывать Mushroom Bob в домашних условиях

Тренды осени. Источник: Instagram, @taylorlashae

Чтобы добиться характерного объема, не обязательно каждый раз ходить в салон. Для укладки понадобятся фен, круглая щетка и несколько средств для волос.

Стилисты советуют соблюдать следующую последовательность:

Нанесите мусс для объема. Распределите небольшое количество средства по влажным волосам, уделяя особое внимание прикорневой зоне. Высушите волосы феном. Используйте круглую щетку, приподнимая пряди у корней. Подкрутите кончики внутрь. Именно этот прием помогает создать округлую форму, характерную для Mushroom Bob. Дождитесь, пока волосы остынут. После этого аккуратно расчешите их широкой плоской щеткой. Зафиксируйте результат. Воспользуйтесь лаком легкой фиксации или спреем для блеска.

Важно не перегружать волосы средствами для укладки, иначе прическа может потерять легкость и естественный объем.

Кому подойдет Mushroom Bob

Одним из главных преимуществ этой стрижки является возможность варьировать её в соответствии с индивидуальными особенностями внешности. Например, короткий вариант с чётким срезом подчеркнёт линию скул и шеи, а удлинённый боб с мягкой челкой поможет создать более нежный образ.

Прическу можно носить как с безупречно прямыми прядями, так и с легкими волнами. Главное — сохранить округлый силуэт, который выделяет Mushroom Bob среди других разновидностей боба.

Поэтому, если осенью хочется перемен без радикальных экспериментов с длиной волос, эта стрижка может стать удачным решением. Она сочетает в себе ностальгию по моде 1990-х с современными тенденциями и позволяет создавать различные образы в зависимости от способа укладки.

OBOZ.UA при этом предлагает варианты причесок, которые визуально омолаживают лицо.