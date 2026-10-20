Выглядят стильно: как сделать трендовые "пижамные" ногти

Осенью 2026 года в центре внимания оказался маникюр, сочетающий уютную эстетику, ретро-мотивы и сдержанную элегантность. Речь идет о так называемых "пижамных ногтях" – дизайне с тонкими полосками, напоминающими узоры на классических пижамах.

Благодаря разнообразию цветов и простоте исполнения этот вариант подходит как для коротких натуральных ногтей, так и для длинных ногтевых пластин. А создать стильный узор можно даже дома, используя обычный лак и тонкие кисти, советуют стилисты InStyle.

Что такое пижамный маникюр

Главная особенность пижамного маникюра – сочетание нескольких цветов в виде тонких и широких линий. Вдохновением для такого дизайна послужили традиционные пижамные комплекты с полосатыми узорами, которые ассоциируются с комфортом и непринужденным стилем.

Ногти-пижама. Источник: instagram.com/sweetpeachnailtech

Для создания маникюра можно использовать как насыщенные, так и пастельные оттенки. Например, бордовую основу можно дополнить белыми и темно-синими линиями, а светло-голубое покрытие украсить тонкими полосками глубокого синего цвета. Не менее интересно смотрится сочетание ржаво-красного, горчичного и других теплых оттенков, которые особенно уместны осенью.

Что это за пижамный маникюр. Источник: instagram.com/luckyfuzznails

Такой дизайн отличается не только оригинальностью, но и универсальностью. Полоски придают ногтям выразительность, но при этом не перегружают образ, поэтому маникюр легко сочетать с повседневной одеждой. Он также может стать интересной альтернативой другим популярным принтам, в частности дизайну в горошек.

Какие цвета выбрать для модного дизайна

В пижамном маникюре нет строгих правил относительно цветовой палитры – главное, чтобы оттенки гармонично сочетались между собой. Осенью особенно актуальными для такого дизайна могут стать глубокие, приглушенные и теплые цвета.

Пижамный маникюр. Источник: instagram.com/yuuho___eel

Вот несколько удачных комбинаций для вдохновения:

Бордовый, белый и темно-синий . Контрастное сочетание для выразительного маникюра в ретро-стиле.

. Контрастное сочетание для выразительного маникюра в ретро-стиле. Светло-голубой и темно-синий . Сдержанный вариант, который выглядит аккуратно и в то же время интересно.

. Сдержанный вариант, который выглядит аккуратно и в то же время интересно. Ржаво-красный и горчичный . Теплая осенняя палитра, напоминающая о естественных цветах сезона.

. Теплая осенняя палитра, напоминающая о естественных цветах сезона. Пыльно-розовый и белый . Нежное решение для тех, кто предпочитает мягкие оттенки.

. Нежное решение для тех, кто предпочитает мягкие оттенки. Молочный и темно-синий. Универсальное сочетание для минималистичного дизайна.

Чтобы маникюр выглядел гармонично, стоит заранее определить основной цвет и подобрать к нему один-два дополнительных оттенка. Тонкие линии могут быть контрастными, тогда как более широкие полоски – близкими по тону к основе.

Подходят ли "пижамные" ногти для короткой длины

Одно из преимуществ этого тренда – он не требует длинных ногтей или сложной формы. Полосатый узор стильно смотрится и на коротких натуральных ногтях, поэтому маникюр легко адаптировать под свои предпочтения.

Пижамный маникюр на короткие ногти. Источник: instagram.com/yuuho___eel

Для коротких ногтей лучше выбирать тонкие вертикальные линии или небольшое количество полосок, чтобы визуально не перегружать дизайн. На более длинных ногтях можно экспериментировать с шириной линий, количеством цветов и более сложными комбинациями.

Важно также следить за пропорциями: аккуратные полоски и продуманная палитра помогут создать целостный образ независимо от длины ногтей.

Как сделать пижамный маникюр в домашних условиях

Для создания трендового дизайна необязательно записываться к мастеру. Если подготовить необходимые материалы и не торопиться при нанесении цветов, полосатый маникюр можно сделать самостоятельно.

Что понадобится:

лаки для ногтей в выбранных оттенках; базовое и верхнее покрытие; тонкая кисточка для нейл-арта; пилочка для придания формы ногтям; средство для ухода за кутикулой; жидкость для снятия лака и ватные диски.

Самый важный инструмент для этого дизайна – тонкая кисточка, ведь именно она помогает прорисовывать ровные линии разной толщины.

Варианты пижамного маникюра. Источник: instagram.com/gels_by_cassie

Пошаговая инструкция

1. Подготовьте ногти. Придайте им желаемую форму с помощью пилочки, аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите базовое покрытие. Дождитесь, пока оно высохнет.

2. Продумайте расположение полосок. Определите, где будут проходить широкие и тонкие линии, а также в какой последовательности вы будете наносить цвета. Это поможет избежать хаотичного узора.

3. Начните со светлых оттенков. Тонкой кисточкой нанесите первые линии и дайте лаку полностью высохнуть. Затем добавьте более широкие полоски основного акцентного цвета.

4. Прорисуйте самые тонкие линии. Завершите узор более темными или контрастными оттенками. Чтобы полоски оставались четкими, очищайте кисточку после использования и не наносите следующий слой на влажный лак.

5. Закрепите результат. Когда все элементы дизайна высохнут, покройте ногти топом. Он придаст блеск, поможет защитить узор и сделает поверхность ровной.

Также важно давать каждому слою достаточно времени для высыхания. Если поторопиться, цвета могут смешаться, а контуры потеряют четкость. Завершающее покрытие следует наносить только после полного высыхания узора.

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