Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти
Бархатный маникюр.
Источник: instagram.com/p/DdalbYWiWrC
Бархат традиционно ассоциируется с роскошью и уютом, а в этом сезоне его характерный перелив перекочевал с одежды на ногти. Новый маникюрный тренд создает поверхность, напоминающую мягкую ворсистую ткань благодаря особому отражению света.
Для этого используют магнитный лак с мелкими частицами, которые создают необычный мерцающий эффект. Такой дизайн особенно эффектно смотрится осенью и зимой, но с помощью правильного оттенка его можно сделать легким и универсальным, отмечает издание myself.de.
Как создать эффект бархата на ногтях
Бархатный маникюр не предполагает нанесения на ногтевую пластину настоящего ворсистого покрытия. Его секрет заключается в магнитном лаке, содержащем мелкие металлические частицы.
Трендовий манікюр на осінь.
Источник: instagram.com/amberjhnails
Под действием специального магнита они меняют свое расположение, благодаря чему свет отражается под определенным углом и создает характерное "бархатное сияние".
Для домашнего маникюра сначала нужно подготовить ногти и нанести базовое покрытие. Далее используется магнитный лак желаемого оттенка, и пока он еще не высох, к поверхности подносят специальный магнит, формируя нужное направление блеска. После получения желаемого рисунка покрытие полимеризуют под лампой, если этого требует конкретный вид лака, а завершающим этапом становится нанесение верхнего покрытия.
Як зробити оксамитові нігті.
Источник: instagram.com/glossytipped
Какие оттенки и дизайны выбрать
Наиболее выразительно бархатный эффект раскрывается на насыщенных темных цветах. Черный, глубокий красный, бордовый или темно-синий лак подчеркивают переливы и придают маникюру особенно эффектный вид. В то же время необязательно ограничиваться традиционной осенней палитрой – бежевые, розовые и зеленые оттенки помогут создать более нежный и универсальный вариант.
Оксамитові нігті.
Источник: instagram.com/thatglosssauce
Чтобы маникюр не выглядел слишком сезонным, бархатный эффект можно использовать частично. Например, интересным решением станет французский маникюр, в котором магнитный блеск наносится только на кончики ногтей.
Оксамитовий френч.
Источник: instagram.com/esvynails
Еще один вариант – плавный переход сияния от края к середине ногтевой пластины, напоминающий популярный градиент.
Бархатные ногти хорошо сочетаются как с теплыми осенними образами, так и с более сдержанным повседневным стилем. Насыщенные цвета придадут маникюру праздничность, а светлые оттенки сделают его уместным в любое время года.
Блискучий манікюр.
Источник: instagram.com/esvynails
Именно благодаря возможности менять цвет и интенсивность блеска этот тренд легко адаптировать под свой стиль.
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