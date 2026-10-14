Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Осенью в гардеробе традиционно преобладают черный, коричневый, серый и другие сдержанные оттенки, однако в этом сезоне стоит обратить внимание и на более смелые цветовые решения. Удачно подобранные сочетания способны превратить даже простые джинсы со свитером в стильный образ.

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При этом совсем не обязательно покупать новые вещи – иногда достаточно добавить яркую сумку, необычную обувь или цветное пальто. Стилисты из InStyle предложили пять цветовых комбинаций, которые помогут разнообразить гардероб осенью 2026 года.

Фиолетовый и красный

Сочетание фиолетового и красного подойдет тем, кто не боится экспериментов и хочет придать осенним образам выразительности. На первый взгляд эти цвета могут показаться слишком насыщенными, однако вместе они создают эффектный контраст и привлекают внимание.

Чтобы образ не выглядел перегруженным, стоит выбрать один основной оттенок, а другой использовать для акцентов. Например, фиолетовый свитер можно дополнить красной сумкой, шарфом или обувью. Другой вариант – красное пальто в сочетании с фиолетовым трикотажем.

Такое цветовое решение особенно уместно для тех, кто хочет отойти от привычных осенних комбинаций и сделать даже повседневную одежду более заметной.

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Нюдовый и белый

Нюдовые оттенки и белый – универсальное сочетание для тех, кто предпочитает спокойную цветовую гамму. Оно выглядит аккуратно и изысканно, а также легко адаптируется к разным стилям – от повседневного до делового.

Осенью можно сочетать молочный свитер с бежевыми брюками, белую рубашку с карамельным жакетом или светлое пальто с одеждой в песочных тонах. Различные текстуры, например шерсть, кашемир, хлопок и плотный деним, помогут сделать образ интереснее даже без ярких цветов.

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Главное преимущество этой комбинации заключается в ее практичности: большинство таких вещей легко сочетаются друг с другом и могут стать основой капсульного гардероба.

Темно-синий и бордовый

Темно-синий и бордовый – удачный выбор для тех, кому нравятся насыщенные осенние цвета, но не хочется отказываться от сдержанного стиля. Оба оттенка обладают глубоким характером, поэтому гармонично дополняют друг друга и создают выразительный, но не слишком контрастный образ.

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Например, темно-синее пальто можно носить с бордовым шарфом или свитером. Также эффектно будут смотреться темно-синие джинсы с бордовым кардиганом, сумкой или кожаными аксессуарами.

Эта комбинация станет альтернативой привычным черному и коричневому цветам. Она подходит для офиса, прогулок по городу и более формальных мероприятий, когда хочется добавить образу цвета, сохранив элегантность.

Шоколадно-коричневый и желтый

Коричневый и желтый создают гармоничное сочетание, в котором теплый природный оттенок уравновешивает яркость другого. Особенно эффектно рядом с насыщенным шоколадным выглядит солнечно-желтый цвет, который придает образу свежесть даже в пасмурные дни.

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Чтобы повторить этот образ, можно выбрать коричневое пальто и желтый свитер или дополнить темный комплект ярким шарфом. Тем, кто не готов к обилию насыщенных цветов, подойдут горчичные или приглушенные желтые аксессуары.

Шоколадный оттенок помогает сделать желтый менее резким, благодаря чему комбинация выглядит уютно и в то же время современно. Это удачный способ добавить цвета в гардероб, не отказываясь от привычной осенней палитры.

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Зеленый и черный

Для тех, кто обычно выбирает темную одежду, сочетание зеленого и черного может стать самым простым способом попробовать что-то новое. Особенно актуально выглядит яркий кислотно-зеленый, который создает выразительный контраст с классическим черным.

Чтобы сделать такой образ сбалансированным, можно сочетать черные брюки или юбку с зеленым свитером. Другой вариант – оставить весь комплект темным, добавив лишь зеленую сумку, шарф или обувь.

Черный помогает уравновесить интенсивность яркого оттенка, поэтому даже необычный цвет становится более подходящим для повседневного использования. Такое сочетание подойдет тем, кто хочет освежить привычный гардероб и при этом сохранить его универсальность.

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