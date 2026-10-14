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Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото
Удачное сочетание цветов в одежде. Источник: pexels.com/@algrey

Осенью в гардеробе традиционно преобладают черный, коричневый, серый и другие сдержанные оттенки, однако в этом сезоне стоит обратить внимание и на более смелые цветовые решения. Удачно подобранные сочетания способны превратить даже простые джинсы со свитером в стильный образ.

При этом совсем не обязательно покупать новые вещи – иногда достаточно добавить яркую сумку, необычную обувь или цветное пальто. Стилисты из InStyle предложили пять цветовых комбинаций, которые помогут разнообразить гардероб осенью 2026 года.

Фиолетовый и красный

Сочетание фиолетового и красного подойдет тем, кто не боится экспериментов и хочет придать осенним образам выразительности. На первый взгляд эти цвета могут показаться слишком насыщенными, однако вместе они создают эффектный контраст и привлекают внимание.

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Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Фиолетовый и красный

Чтобы образ не выглядел перегруженным, стоит выбрать один основной оттенок, а другой использовать для акцентов. Например, фиолетовый свитер можно дополнить красной сумкой, шарфом или обувью. Другой вариант – красное пальто в сочетании с фиолетовым трикотажем.

Такое цветовое решение особенно уместно для тех, кто хочет отойти от привычных осенних комбинаций и сделать даже повседневную одежду более заметной.

Нюдовый и белый

Нюдовые оттенки и белый – универсальное сочетание для тех, кто предпочитает спокойную цветовую гамму. Оно выглядит аккуратно и изысканно, а также легко адаптируется к разным стилям – от повседневного до делового.

Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Нюдовый и белый

Осенью можно сочетать молочный свитер с бежевыми брюками, белую рубашку с карамельным жакетом или светлое пальто с одеждой в песочных тонах. Различные текстуры, например шерсть, кашемир, хлопок и плотный деним, помогут сделать образ интереснее даже без ярких цветов.

Главное преимущество этой комбинации заключается в ее практичности: большинство таких вещей легко сочетаются друг с другом и могут стать основой капсульного гардероба.

Темно-синий и бордовый

Темно-синий и бордовый – удачный выбор для тех, кому нравятся насыщенные осенние цвета, но не хочется отказываться от сдержанного стиля. Оба оттенка обладают глубоким характером, поэтому гармонично дополняют друг друга и создают выразительный, но не слишком контрастный образ.

Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Темно-синий и бордовый

Например, темно-синее пальто можно носить с бордовым шарфом или свитером. Также эффектно будут смотреться темно-синие джинсы с бордовым кардиганом, сумкой или кожаными аксессуарами.

Эта комбинация станет альтернативой привычным черному и коричневому цветам. Она подходит для офиса, прогулок по городу и более формальных мероприятий, когда хочется добавить образу цвета, сохранив элегантность.

Шоколадно-коричневый и желтый

Коричневый и желтый создают гармоничное сочетание, в котором теплый природный оттенок уравновешивает яркость другого. Особенно эффектно рядом с насыщенным шоколадным выглядит солнечно-желтый цвет, который придает образу свежесть даже в пасмурные дни.

Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Шоколадно-коричневый и желтый

Чтобы повторить этот образ, можно выбрать коричневое пальто и желтый свитер или дополнить темный комплект ярким шарфом. Тем, кто не готов к обилию насыщенных цветов, подойдут горчичные или приглушенные желтые аксессуары.

Шоколадный оттенок помогает сделать желтый менее резким, благодаря чему комбинация выглядит уютно и в то же время современно. Это удачный способ добавить цвета в гардероб, не отказываясь от привычной осенней палитры.

Зеленый и черный

Для тех, кто обычно выбирает темную одежду, сочетание зеленого и черного может стать самым простым способом попробовать что-то новое. Особенно актуально выглядит яркий кислотно-зеленый, который создает выразительный контраст с классическим черным.

Чтобы сделать такой образ сбалансированным, можно сочетать черные брюки или юбку с зеленым свитером. Другой вариант – оставить весь комплект темным, добавив лишь зеленую сумку, шарф или обувь.

Какие цветовые комбинации имеют эффектный вид осенью. Фото

Зеленый и черный

Черный помогает уравновесить интенсивность яркого оттенка, поэтому даже необычный цвет становится более подходящим для повседневного использования. Такое сочетание подойдет тем, кто хочет освежить привычный гардероб и при этом сохранить его универсальность.

OBOZ.UA предлагает узнать о трендовых принтах этой осени.

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