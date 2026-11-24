В конце ноября уместен однотонный маникюр с выразительным акцентом: тонким металлическим штрихом, небольшим рисунком или зеркальным покрытием на одном ногте. Для основы подходят как светлые нейтральные, так и темные насыщенные оттенки.

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Как сочетать цвет лака с декором в восьми дизайнах, рассказывает OBOZ.UA. В зависимости от желаемого эффекта можно выделить один ноготь или распределить акценты между двумя соседними.

Серебряные линии на приглушенном розовом

На среднем и безымянном ногтях проведите по тонкой вертикальной линии с серебристым блеском. Немного сместите их от центра, а остальные ногти оставьте однотонными.

Прямые линии подходят к мягкому квадрату и овалу. Для этого дизайна важен именно металлический отблеск: белый лак даст такой же контур, но будет иначе отражать свет.

Золотая дуга на бордовом

Подчеркните изгиб у основания ногтей узкой золотой дугой. На темном бордовом она хорошо заметна, поэтому на коротких ногтях линию можно оставить тонкой, сохранив больше места для основного цвета.

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Приглушенное золото с коричневатым оттенком создаст более мягкий контраст, чем ярко-желтое.

Серебряные звезды на темно-синем

На двух соседних ногтях разместите по одной небольшой звезде, а остальные покройте темно-синим лаком. Чем меньше звезды, тем больше синего останется вокруг каждой.

Для четких лучей подойдут тонкие наклейки или рисунок, выполненный тонкой кистью. Звезды можно немного сместить от середины ногтя.

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Золотые элементы на полупрозрачной чайной основе

На двух ногтях с полупрозрачным коричневым покрытием разместите несколько фрагментов золотой фольги. Выберите кусочки разной формы и оставьте между ними промежутки, сквозь которые будет виден чайный оттенок.

Прозрачный финиш должен полностью закрыть края фольги, чтобы поверхность оставалась гладкой. Под золотом можно использовать как более светлую янтарную, так и более темную коричневую основу.

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Жемчужина на молочной основе

На молочной основе закрепите маленькую полужемчужину у основания безымянного ногтя, немного отступив от кожи. На выпуклом украшении блик будет точечным, а на гладком лаке – вытянутым.

Для коротких ногтей подойдет низкая полужемчужина с плоским основанием. Если хочется более четкого контраста, выберите покрытие с легким розовым оттенком и молочно-белое украшение.

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Серебряное сердечко на вишневом

Добавьте одно серебряное сердечко к темно-вишневому маникюру. Разместите его ближе к основанию ногтя, чтобы от рисунка до кончика оставалось больше вишневого цвета.

Даже у маленького сердечка должны быть заметны две округлые верхушки и острый кончик. Нарисованный контур или тонкая наклейка под финишным покрытием сохранит поверхность гладкой.

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Золотые волны на серо-бежевом

На двух соседних ногтях проведите по одной тонкой золотой волне вдоль пластины. Изгибы могут немного отличаться, как на рисунке от руки.

Теплое золото заметнее на основе, в которой преобладает серый. Если бежевый оттенок имеет желтоватый подтон, контраст будет мягче.

Зеркальный акцент на сливовой основе

Для более выразительного акцента покройте безымянный ноготь серебряной зеркальной втиркой, а остальные оставьте однотонными, холодного сливового оттенка. Такое сочетание хорошо смотрится на коротком мягком квадрате.

Втирка дает сплошной отблеск. Лак с блестками будет иметь зернистое сияние, а перламутровое покрытие будет отражать свет мягче.

Также OBOZ.UA писал о темных цветах маникюра, актуальных этой осенью.