Узкие или широкие? Какие джинсы в тренде этой осенью

Джинсы остаются одной из самых универсальных вещей в женском гардеробе, однако каждый сезон привносит новые акценты в привычные силуэты. Осенью 2026 года дизайнеры предлагают не ограничиваться одним фасоном, ведь актуальными будут и узкие модели, и просторные брюки в стиле оверсайз.

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На подиумах также заметны темно-синий деним, высокая посадка, прямые брючины и джинсы с декоративными элементами. Поэтому при выборе новой вещи стоит обратить внимание не только на ширину брючин, но и на цвет, посадку и способы сочетания с другими вещами, отмечает Myself.

1. Темно-синие джинсы

Насыщенный оттенок индиго станет одним из заметных цветовых акцентов сезона. Такой деним выглядит сдержанно и элегантно, поэтому его можно вписать не только в повседневный, но и в деловой гардероб. Особенно актуальны модели без излишнего декора, накладных карманов и заметной фурнитуры.

Для офиса темно-синие джинсы можно сочетать с классической блузкой, жакетом и лоферами. В прохладную погоду их можно дополнить клетчатой рубашкой или свитером верблюжьего, нежно-желтого или насыщенного красного цвета. Такое сочетание позволит создать образ, который будет выглядеть актуально и в то же время останется практичным.

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Узкие джинсы

После длительного периода популярности широких брючин узкие джинсы вновь привлекают внимание дизайнеров. В осенне-зимних коллекциях Valentino и Gucci этот фасон получает новое прочтение, доказывая, что облегающие силуэты могут органично вписываться в современный гардероб.

Чтобы образ не выглядел устаревшим, стилисты советуют уделить внимание обуви и верхней части наряда. Узкие джинсы хорошо сочетаются с заостренными туфлями на каблуке или высокими сапогами. Для повседневного образа можно добавить объемный жакет или лаконичный свитер, создав выразительный контраст пропорций.

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Мешковатые джинсы

Широкие джинсы не теряют позиций даже на фоне возвращения облегающих моделей. Свободный крой и слегка выцветший деним остаются важными элементами модного гардероба, что подтверждают коллекции Tom Ford, Dior и Emporio Armani.

Главный секрет стилизации таких брюк – сочетание объемного низа с более структурированным верхом. Приталенный жакет поможет сбалансировать силуэт, а рубашка с длинными рукавами или облегающий свитер придадут образу аккуратность. Для повседневного стиля достаточно базовой футболки и удобной обуви, тогда как жакет и туфли сделают наряд более элегантным.

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Джинсы с декоративными элементами

Тем, кто хочет отойти от привычных базовых моделей, стоит присмотреться к джинсам с декоративными элементами. В сезоне осень-зима 2026/27 внимание привлекают варианты с металлическими заклепками, блестящими деталями и стразами.

Такие брюки могут стать главным акцентом образа, поэтому лучше всего сочетать их с простыми вещами: однотонным свитером, базовой рубашкой или лаконичным жакетом. Есть и другой вариант – самостоятельно обновить старую пару джинсов с помощью декоративных элементов. Это позволит создать индивидуальную вещь и продлить срок службы одежды, которая уже есть в гардеробе.

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Высокая талия

Джинсы с высокой посадкой вновь набирают популярность после периода, когда модницы чаще выбирали модели с низкой талией. Такой фасон подчеркивает линию талии и при правильном сочетании с другими вещами помогает визуально удлинить ноги.

Чтобы создать гармоничный силуэт, верх можно заправить в джинсы или выбрать укороченный свитер. Завершить образ помогут туфли с заостренным носком или обувь на каблуке. В то же время высокая посадка хорошо смотрится и в повседневных комплектах с рубашками, кардиганами и удобными ботинками.

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Прямые джинсы

Прямой крой остается одним из самых практичных решений для тех, кто не хочет выбирать между узкими и широкими моделями. Такие джинсы не слишком облегают ноги, но и не создают значительного объема, благодаря чему легко сочетаются с различными стилями одежды.

Прямые модели подходят как к туфлям на каблуке, так и к лоферам, кедам или ботинкам. Для современного образа можно выбрать длину, при которой брючины заканчиваются у обуви или чуть выше нее. Универсальность этого фасона делает его удачным выбором для офиса, прогулок и повседневных дел.

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Итак, осенью 2026 года нет необходимости выбирать только между узкими и широкими джинсами. Модные тенденции оставляют пространство для различных силуэтов – от облегающих моделей до свободного денима и классического прямого кроя. Чтобы обновить гардероб, достаточно обратить внимание на темно-синий цвет, высокую посадку или интересные декоративные детали. Лучшим выбором станут джинсы, которые соответствуют личному стилю, хорошо сидят по фигуре и легко сочетаются с вещами, имеющихся в вашем шкафу.

OBOZ.UA предлагает узнать о модных цветовых сочетаниях в осеннем образе.