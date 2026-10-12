Объем вас поразит: стилисты посоветовали короткую прическу на осень
Осень — прекрасная возможность обновить прическу и попробовать новый образ. В этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание на стрижку, которая была чрезвычайно популярна в 1990-х годах. Она придает волосам пышность, подчеркивает черты лица и не требует сложной ежедневной укладки.
Как пишет немецкое издание Myself, в моду вернулся Mushroom Bob, или грибовидный боб. Особенность этой стрижки — округлый силуэт и выразительный объем, благодаря которому даже тонкие волосы могут казаться более густыми.
Что такое Mushroom Bob и почему он снова популярен
Название прически происходит от английского слова mushroom, что означает "гриб". Ее характерная черта — округлая форма, напоминающая шляпку шампиньона.
Подобные стрижки были настоящим хитом в середине 1990-х. Их носили знаменитости, в частности Дрю Бэрримор, Ник Картер и Ума Турман, чья прическа в фильме "Криминальное чтиво" стала одним из самых известных образов десятилетия.
Сегодня стилисты переосмысливают этот тренд, придавая ему более современный характер. В отличие от традиционной стрижки "под горшок", Mushroom Bob может быть мягче, легче и естественнее, хотя и сохраняет узнаваемую округлую форму.
Какие особенности имеет модная стрижка
Главная задача парикмахера — создать пышную прическу с четкой линией среза. Волосы подстригают ровно, а кончики при укладке слегка подкручивают внутрь. Благодаря этому формируется характерный куполообразный силуэт.
Длина может варьироваться: от короткого боба на уровне ушей до удлинённого варианта, заканчивающегося выше плеч.
Особенно эффектно Mushroom Bob подчеркивает блеск гладких волос. В то же время его можно адаптировать к различным текстурам, оставив естественные волны или добавив челку.
Обладательницам тонких волос такая стрижка может помочь создать впечатление большей густоты благодаря плотному срезу. Однако конечный результат будет зависеть от структуры и густоты прядей.
Как укладывать Mushroom Bob в домашних условиях
Чтобы добиться характерного объема, не обязательно каждый раз ходить в салон. Для укладки понадобятся фен, круглая щетка и несколько средств для волос.
Стилисты советуют соблюдать следующую последовательность:
- Нанесите мусс для объема. Распределите небольшое количество средства по влажным волосам, уделяя особое внимание прикорневой зоне.
- Высушите волосы феном. Используйте круглую щетку, приподнимая пряди у корней.
- Подкрутите кончики внутрь. Именно этот прием помогает создать округлую форму, характерную для Mushroom Bob.
- Дождитесь, пока волосы остынут. После этого аккуратно расчешите их широкой плоской щеткой.
- Зафиксируйте результат. Воспользуйтесь лаком легкой фиксации или спреем для блеска.
Важно не перегружать волосы средствами для укладки, иначе прическа может потерять легкость и естественный объем.
Кому подойдет Mushroom Bob
Одним из главных преимуществ этой стрижки является возможность варьировать её в соответствии с индивидуальными особенностями внешности. Например, короткий вариант с чётким срезом подчеркнёт линию скул и шеи, а удлинённый боб с мягкой челкой поможет создать более нежный образ.
Прическу можно носить как с безупречно прямыми прядями, так и с легкими волнами. Главное — сохранить округлый силуэт, который выделяет Mushroom Bob среди других разновидностей боба.
Поэтому, если осенью хочется перемен без радикальных экспериментов с длиной волос, эта стрижка может стать удачным решением. Она сочетает в себе ностальгию по моде 1990-х с современными тенденциями и позволяет создавать различные образы в зависимости от способа укладки.
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