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Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Елена Былим
Елена Былим
Time to read3 мин
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Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью
Модные идеи на осень
Источник: instagram.com/heloise.guillet

Уже несколько сезонов подряд сочетание серых и бордовых оттенков остается незаменимой классикой для прохладной поры года. Популярность этой комбинации объясняется идеальным балансом: нейтральный серый смягчает глубину бордового, а бордовый добавляет выразительный акцент базовым вещам.

Осень 2026 года предлагает свежие вариации стилизации – от женственных сетов с юбками-миди до уютных повседневных комплектов. Стилисты подсказали ключевые варианты сочетания этих двух оттенков, которые легко адаптировать к любому гардеробу.

Образ 1: Юбка и трикотаж

Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Як вдало поєднати сірий та бордовий

Источник: instagram.com/marcelies

Чтобы подчеркнуть женственность, подойдет сочетание юбки длины миди, уютного вязаного свитера и удлиненного пальто. Вы можете свободно менять цветовые акценты местами: бордовая юбка гармонично смотрится с серым верхом, а серый низ – с винным трикотажем. Завершающим штрихом станут элегантная обувь и подобранная по тону сумка.

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Образ 2: Комплект с юбкой и колготками

Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Стильний образ для сірого і бордового

Источник: instagram.com/yasminbright

Любительницам короткой длины стоит обратить внимание на сочетание мини-юбки, объемного свитера и акцентных колготок. Это прекрасная возможность для стилистических экспериментов, где ярким акцентом могут стать именно колготки бордового оттенка на фоне серого ансамбля. Также стильно смотрится бордовый низ в сочетании с серыми колготками и тоном. Из обуви сюда идеально подойдут лоферы, элегантные балетки или туфли на каблуке.

Образ 3: Элегантный костюм с лаконичным топом

Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Бордовий костюм і сірий топ

Источник: instagram.com/valentina.brambilla

Деловой костюм в комплекте с базовой рубашкой, топом или тонким джемпером – один из самых простых способов внедрить модную цветовую гамму в свой гардероб. Смелый насыщенный цвет можно выбрать как для самого костюма, так и для нижнего слоя. Для непринужденного повседневного стиля добавьте кроссовки, а для более официального или вечернего образа выберите туфли или лоферы.

Образ 4: Брюки со свитером

Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Сірий з бордовими акцентами

Источник: instagram.com/heloise.guillet

Сочетание классических брюк и вязаного свитера считается универсальным решением для офисного дресс-кода или повседневных дел. В этом комплекте легко регулировать интенсивность цвета: для сдержанного образа сделайте основой серый цвет, оставив бордовый только для аксессуаров, обуви или трикотажа. При желании вы можете легко заменить доминирующий цвет на противоположный.

Образ 5: Минималистичный стиль с точечными акцентами

Прошлогодний тренд до сих пор актуален: какие цвета совмещать этой осенью

Мінімалістичний стиль

Источник: instagram.com/lescolonnesdesarah

Любителям минимализма необязательно отказываться от трендовой комбинации – достаточно использовать ее в деталях. Создайте монохромный наряд или наденьте лаконичный костюм-двойку в одном тоне, а другой цвет добавьте лишь в виде отдельных штрихов. Это могут быть шарф, сумка, обувь или даже носки, что позволит сохранить лаконичность образа с едва заметным ярким акцентом.

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