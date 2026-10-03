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Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Елена Былим
Елена Былим
Time to read2 мин
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Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти
Бархатный маникюр. Источник: instagram.com/p/DdalbYWiWrC

Бархат традиционно ассоциируется с роскошью и уютом, а в этом сезоне его характерный перелив перекочевал с одежды на ногти. Новый маникюрный тренд создает поверхность, напоминающую мягкую ворсистую ткань благодаря особому отражению света.

Для этого используют магнитный лак с мелкими частицами, которые создают необычный мерцающий эффект. Такой дизайн особенно эффектно смотрится осенью и зимой, но с помощью правильного оттенка его можно сделать легким и универсальным, отмечает издание myself.de.

Как создать эффект бархата на ногтях

Бархатный маникюр не предполагает нанесения на ногтевую пластину настоящего ворсистого покрытия. Его секрет заключается в магнитном лаке, содержащем мелкие металлические частицы.

Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Трендовий манікюр на осінь. Источник: instagram.com/amberjhnails

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Мокрые ресницы: как сделать трендовый осенний макияж

Под действием специального магнита они меняют свое расположение, благодаря чему свет отражается под определенным углом и создает характерное "бархатное сияние".

Для домашнего маникюра сначала нужно подготовить ногти и нанести базовое покрытие. Далее используется магнитный лак желаемого оттенка, и пока он еще не высох, к поверхности подносят специальный магнит, формируя нужное направление блеска. После получения желаемого рисунка покрытие полимеризуют под лампой, если этого требует конкретный вид лака, а завершающим этапом становится нанесение верхнего покрытия.

Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Як зробити оксамитові нігті. Источник: instagram.com/glossytipped

Какие оттенки и дизайны выбрать

Наиболее выразительно бархатный эффект раскрывается на насыщенных темных цветах. Черный, глубокий красный, бордовый или темно-синий лак подчеркивают переливы и придают маникюру особенно эффектный вид. В то же время необязательно ограничиваться традиционной осенней палитрой – бежевые, розовые и зеленые оттенки помогут создать более нежный и универсальный вариант.

Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Оксамитові нігті. Источник: instagram.com/thatglosssauce

Чтобы маникюр не выглядел слишком сезонным, бархатный эффект можно использовать частично. Например, интересным решением станет французский маникюр, в котором магнитный блеск наносится только на кончики ногтей.

Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Оксамитовий френч. Источник: instagram.com/esvynails

Еще один вариант – плавный переход сияния от края к середине ногтевой пластины, напоминающий популярный градиент.

Бархатные ногти хорошо сочетаются как с теплыми осенними образами, так и с более сдержанным повседневным стилем. Насыщенные цвета придадут маникюру праздничность, а светлые оттенки сделают его уместным в любое время года.

Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Блискучий манікюр. Источник: instagram.com/esvynails

Именно благодаря возможности менять цвет и интенсивность блеска этот тренд легко адаптировать под свой стиль.

OBOZ.UA также предлагает ознакомиться со стильными вариантами френча на осень.

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