Чистая роскошь: как сделать трендовые бархатные ногти

Бархат традиционно ассоциируется с роскошью и уютом, а в этом сезоне его характерный перелив перекочевал с одежды на ногти. Новый маникюрный тренд создает поверхность, напоминающую мягкую ворсистую ткань благодаря особому отражению света.

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Для этого используют магнитный лак с мелкими частицами, которые создают необычный мерцающий эффект. Такой дизайн особенно эффектно смотрится осенью и зимой, но с помощью правильного оттенка его можно сделать легким и универсальным, отмечает издание myself.de.

Как создать эффект бархата на ногтях

Бархатный маникюр не предполагает нанесения на ногтевую пластину настоящего ворсистого покрытия. Его секрет заключается в магнитном лаке, содержащем мелкие металлические частицы.

Под действием специального магнита они меняют свое расположение, благодаря чему свет отражается под определенным углом и создает характерное "бархатное сияние".

Для домашнего маникюра сначала нужно подготовить ногти и нанести базовое покрытие. Далее используется магнитный лак желаемого оттенка, и пока он еще не высох, к поверхности подносят специальный магнит, формируя нужное направление блеска. После получения желаемого рисунка покрытие полимеризуют под лампой, если этого требует конкретный вид лака, а завершающим этапом становится нанесение верхнего покрытия.

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Какие оттенки и дизайны выбрать

Наиболее выразительно бархатный эффект раскрывается на насыщенных темных цветах. Черный, глубокий красный, бордовый или темно-синий лак подчеркивают переливы и придают маникюру особенно эффектный вид. В то же время необязательно ограничиваться традиционной осенней палитрой – бежевые, розовые и зеленые оттенки помогут создать более нежный и универсальный вариант.

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Чтобы маникюр не выглядел слишком сезонным, бархатный эффект можно использовать частично. Например, интересным решением станет французский маникюр, в котором магнитный блеск наносится только на кончики ногтей.

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Еще один вариант – плавный переход сияния от края к середине ногтевой пластины, напоминающий популярный градиент.

Бархатные ногти хорошо сочетаются как с теплыми осенними образами, так и с более сдержанным повседневным стилем. Насыщенные цвета придадут маникюру праздничность, а светлые оттенки сделают его уместным в любое время года.

Именно благодаря возможности менять цвет и интенсивность блеска этот тренд легко адаптировать под свой стиль.

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