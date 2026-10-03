Устаревший принт снова попал в тренды: как его стилизовать

Цветочный принт, который многие привыкли ассоциировать с летними платьями, вновь становится одним из заметных мотивов сезона. Осенью 2026 года дизайнеры предлагают его гораздо более темную интерпретацию – с крупными бутонами, насыщенными оттенками и глубоким фоном.

Тенденцию уже поддержали знаменитости, продемонстрировав, что цветы уместно смотрятся не только в повседневных образах, но и на торжественных мероприятиях. Главной особенностью новой интерпретации стало направление "темное цветение", которое сочетает романтичность флористических мотивов с драматической атмосферой, пишет styl.interia.

Темные цветы возвращаются в моду

"Темное цветение" предполагает использование насыщенных растительных мотивов на черном или другом глубоком фоне. В таких композициях могут появляться крупные пионы, бордовые георгины, гортензии, каллы или ветки с темной листвой. Благодаря сочетанию мрачной основы и ярких деталей принт выглядит не по-летнему, а более загадочно и уместно для холодного сезона.

Квітковий принт на показі мод

При этом черный цвет – не единственный вариант для такого стиля. Не менее эффектно цветы будут смотреться на фоне глубокого бордового, сливового, темно-синего или насыщенного фиолетового. Именно такая палитра помогает сделать флористический принт сложным и современным, не превращая его в чрезмерно романтичный образ.

Костюм з квітами. Источник: 2.hm.com

Как носить цветочный принт осенью и зимой

В сезоне осень-зима 2026 года цветы могут иметь разный характер – от густого "полевого" рисунка до крупных отдельных бутонов с театральным эффектом. Популярными также становятся принты, напоминающие слегка размытые фотографии Polaroid. Особенно актуальными будут платья миди и макси, в частности модели из полупрозрачных материалов, которые рекомендуется сочетать с массивными кожаными сапогами.

Квітковий принт на модних показах

Такое сочетание создает вариант бохо-эстетики, дополненный гранжевыми деталями. При этом цветочный мотив больше не ограничивается платьями. В новом сезоне его можно увидеть на шерстяных пальто, жаккардовых куртках, бомберах, кожаных куртках и даже костюмах.

Квітковий принт на верхньому одязі. Источник: instagram.com/vua_lya.brand

Чтобы сделать образ более выразительным, темные цвета можно сочетать с другими актуальными оттенками сезона. Бордовый, томатно-красный и шоколадно-коричневый создадут сдержанную осеннюю палитру, тогда как электрически-синий или сливочно-желтый добавят контраста.

Яке взуття під сукню з квітами. Источник: instagram.com/margapau

Зимой флористический мотив будет особенно эффектно смотреться на вечерних платьях – например, с вышитыми маками, бахромой или крупными красными цветами на черной ткани.

OBOZ.UA ранее писал, что летние платья можно удачно сочетать с осенними элементами одежды.