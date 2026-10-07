Не только коричневые оттенки: трендовые дизайны ногтей для осени

Осенний маникюр выходит за рамки привычной палитры бордовых, шоколадных и терракотовых оттенков. В новом сезоне мастера предлагают поэкспериментировать с животными принтами, зеркальными покрытиями и декоративными элементами.

Среди актуальных вариантов есть как сдержанные дизайны для повседневного образа, так и эффектные решения для тех, кто любит яркий маникюр. Стилисты из myself.de посоветовали пять трендов, которые помогут по-новому взглянуть на осенний дизайн ногтей.

Олений принт

Ногти олененок Бемби. Источник: instagram.com/vintage_kuwait

Животные мотивы остаются актуальными, но осенью вместо привычного леопардового рисунка внимание привлекает принт, вдохновленный окрасом оленя. Теплая коричнево-карамельная основа дополняется неравномерными светлыми пятнами, напоминающими естественный узор шерсти.

Такой дизайн выглядит мягче, чем контрастные леопардовые или зебровые мотивы. Особенно удачно он смотрится в качестве акцента на нескольких ногтях миндалевидной формы, тогда как остальные можно оставить однотонными.

Мокко со стеклянным эффектом

Стеклянные ногти эспрессо. Источник: instagram.com/thelittleproject_

Сочетание кофейных оттенков с глянцевым покрытием превращает привычный коричневый маникюр в более современный вариант. Полупрозрачный эффект создает впечатление, будто ногтевая пластина покрыта тонким слоем коричневого стекла, отражающего свет.

Мокко-маникюр подходит как для коротких ногтей с мягко квадратной формой, так и для более длинных миндалевидных. Главный акцент этого дизайна – максимально гладкое и блестящее покрытие.

Ногти с шипами

Ногти с шипами. Источник: instagram.com/athensnailslashes_johnscreek

Для поклонниц минимализма подойдет необычный дизайн с небольшими металлическими точками вдоль внешнего края ногтя. Они напоминают крошечные заклепки или шипы и добавляют даже сдержанному маникюру выразительный акцент.

Чтобы дизайн оставался элегантным, декора не должно быть слишком много. Небольшие металлические акценты лучше располагать на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя часть ногтевой пластины без украшений.

Лесной зеленый хром

Ногти цвета хвои. Источник: instagram.com/gossipandgloss

Насыщенный зеленый оттенок осенью обретает эффектное хромированное воплощение. Этот оттенок сочетает в себе глубокий пихтовый цвет с зеркальным блеском, благодаря чему покрытие может менять визуальный оттенок в зависимости от освещения.

На ногтях можно увидеть переливы от цвета хаки до изумрудного и темно-зеленого. Лучше всего такой эффект подчеркивает короткая квадратная форма ногтей, которая придает яркому покрытию более современный вид.

Крупные блестки

Ногти с блестками. Источник: instagram.com/luckedoutbeautystudio

Осенний маникюр необязательно должен быть сдержанным, поэтому еще одним актуальным вариантом становятся крупные блестки. Крупные светоотражающие элементы создают выразительный блеск и могут превратить даже простое покрытие в праздничный дизайн.

Чтобы маникюр не выглядел слишком перегруженным, крупные блестки можно наносить на прозрачную, бежевую или нежно-розовую основу. Такой вариант особенно уместен для вечерних образов и праздничных мероприятий, но при правильно подобранном количестве декора его можно носить и в повседневной жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 дизайнов маникюра будут в тренде этой осенью.