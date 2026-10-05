Идеальные для тонких волос: какие короткие прически создают объем

Тонкие волосы часто быстро теряют объем у корней и уже через несколько часов после укладки могут выглядеть прилипшими к голове. Одна из причин заключается в том, что длинные пряди имеют больший вес и сильнее прижимаются к голове.

Более короткая длина снимает часть этой нагрузки, благодаря чему волосы легче приподнимаются у корней, отмечают стилисты из myself.de. Однако важно правильно выбрать форму стрижки, ведь чрезмерное филирование или большое количество слоев могут, наоборот, сделать пряди визуально более редкими.

Что учесть при стрижке тонких волос

Выбор прически зависит не только от ее популярности, но и от густоты волос, их естественной текстуры и состояния кончиков. Чрезмерное филирование может сделать пряди легкими и визуально редкими, поэтому часто лучше оставлять плотный, аккуратный срез.

Слои также возможны, но они должны быть умеренными. Особенно важно правильно определить длину – желательно, чтобы срез приходился на участок, где волосы еще выглядят достаточно густыми.

Как придать объем коротким волосам. Источник: magnific.com

Как уложить короткие тонкие волосы, чтобы придать им объем

Для тонких волос лучше использовать небольшое количество легких средств. Мусс для объема у корней или специальный спрей можно нанести перед сушкой, а во время укладки феном приподнимать корни с помощью круглой щетки.

Дополнительную текстуру могут обеспечить сухой шампунь или легкий текстурирующий спрей. Еще один простой способ – периодически менять сторону пробора: это помогает приподнять корни и не дает волосам постоянно прилегать к голове в одном направлении.

Классическая пикси

Короткая пикси – один из самых простых способов придать тонким волосам более выразительную форму. Коротко подстриженные бока в сочетании с немного более длинной верхней частью создают структуру и позволяют легко приподнимать волосы у корней.

Пикси. Источник: instagram.com/gitabass

Для ежедневной укладки не понадобится много средств. Небольшого количества текстурирующего спрея или крема достаточно, чтобы выделить отдельные пряди и придать верхней части прически динамичность.

Бикси

Бикси сочетает в себе черты стрижки пикси и боб, поэтому станет компромиссом для тех, кто не готов к очень короткой стрижке. Волосы остаются достаточно длинными для различных вариантов укладки, но в то же время не имеют лишнего веса, который мог бы лишить их объема.

Бикси. Источник: instagram.com/yukari.makeup

Легкие слои придают прядям динамику, однако концы не стоит сильно прореживать. Аккуратная густота на кончиках помогает сохранить впечатление более густых волос.

Блант-боб

Блант-боб отличается ровным срезом без сильной градуировки. Такая техника особенно подходит для тонких волос, поскольку одинаковая длина формирует плотный контур и делает кончики визуально более массивными.

Блант-боб. Источник: instagram.com/katrinakleinmakeup

Оптимальным вариантом может стать длина до подбородка или чуть выше. Гладкая укладка подчеркнет четкий срез, а мягкие волны придадут прическе дополнительную динамику.

Французский боб

Французский боб обычно заканчивается у подбородка или чуть выше и часто дополняется челкой. Его компактная форма не требует большого количества волос, чтобы выглядеть выразительно.

Французский боб. Источник: іnstagram.com/rena.calhoun

Эту стрижку необязательно укладывать до идеальной гладкости. Легкая небрежность, естественная текстура или мягкие волны помогут создать дополнительное ощущение объема и сделают образ непринужденным.

Микси

Микси сочетает короткую пикси с элементами малета. Волосы сверху остаются короче, тогда как у ушей и на затылке пряди немного удлиняются.

Микси. Источник: instagram.com/rickyfraserhair

Контраст длин создает динамику и помогает тонким волосам выглядеть более фактурными. Для укладки достаточно небольшого количества текстурирующего спрея или пасты, с помощью которых можно подчеркнуть отдельные пряди.

Короткий боб с пробором набок

Иногда для визуального увеличения объема не нужно менять саму стрижку. Короткий боб с прямым срезом можно просто уложить с боковым пробором – благодаря этому пряди ложатся в другом направлении, а корни приподнимаются.

Боб с боковым пробором. Источник: instagram.com/jentioseco

Особенно удачно этот способ работает с каре до подбородка. Изменить пробор можно самостоятельно за несколько минут, поэтому это простой способ освежить прическу без посещения парикмахера.

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