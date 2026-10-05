Какой маникюр сделать в октябре: 6 беспроигрышных цветов

Октябрь традиционно меняет цветовую палитру не только в гардеробе, но и в маникюре, предлагая перейти от летних пастельных оттенков к более насыщенным и теплым тонам. В 2026 году среди актуальных вариантов особенно выделяются насыщенные сливовые, полуночный синий, черный, терракотовый и бордовый цвета.

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Мастер маникюра из Лондона Метти Фрэнсис поделилась с Who What Wear идеями для осеннего маникюра. Она назвала шесть оттенков, которые помогут создать актуальный осенний образ в октябре.

Сливовый

Глубокий сливовый оттенок прекрасно соответствует осеннему настроению и придает маникюру изысканности. Насыщенный цвет элегантно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях, а его темная ягодная основа делает образ выразительным.

Такой вариант подойдет тем, кто ищет альтернативу классическому бордовому, но хочет сохранить глубину осенней палитры. Для глянцевого покрытия можно выбрать оттенок Sole Mate от Essie, который имеет насыщенный сливовый тон.

Полуночный синий

Темно-синий постепенно становится одним из главных цветов холодного сезона. В отличие от нежного голубого, который чаще ассоциируется с весенними и летними образами, глубокий синий хорошо сочетается с осенней одеждой.

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Оттенок напоминает ночное небо и особенно эффектно смотрится с глянцевым финишем. Такой маникюр может стать сдержанной альтернативой черному, при этом оставаясь достаточно насыщенным для октябрьского образа.

Черный

Черный лак остается беспроигрышной классикой, которая возвращается в актуальную осеннюю палитру практически каждый год. В октябре он особенно уместен, ведь хорошо вписывается в атмосферу Хэллоуина и образы с драматическими акцентами.

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Чтобы маникюр выглядел современно, стоит сделать ставку на чистый черный цвет с блестящим покрытием. Такой вариант напоминает гелевый маникюр и подходит как к повседневной одежде, так и к вечерним образам.

Терракотовый маникюр

Теплые терракотовые оттенки идеально передают цвета октябрьской природы. Кирпично-оранжевая гамма с коричневыми и красноватыми нотками напоминает тыквы, осеннюю листву и теплые пряные напитки.

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Терракотовый маникюр станет интересным выбором для тех, кто хочет отойти от привычных темных лаков. Он выглядит теплым и уютным, но при этом остается достаточно насыщенным, чтобы соответствовать основным настроениям осени.

Глубокий бордовый маникюр

Глубокий бордовый, близкий к оттенку красного вина, давно стал одним из символов осеннего маникюра. Его преимущество заключается в универсальности: такой цвет можно сочетать как с нейтральной одеждой, так и с насыщенными осенними оттенками.

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Особенно элегантно смотрится классический оттенок – почти черный бордовый с красным подтоном. Он придает ногтям ухоженный вид и хорошо подходит для тех, кто хочет заменить обычный черный более мягким, но не менее глубоким оттенком.

Молочно-лиловый маникюр

Для поклонниц светлого маникюра осенью также есть актуальный вариант. Молочный лиловый сочетает нежность пастельной гаммы с приглушенным оттенком, благодаря чему он не выглядит исключительно летним.

Такой цвет особенно подойдет тем, кто пока не готов переходить на темную осеннюю палитру. Чтобы сделать маникюр более современным, можно выбрать матовое покрытие: оно подчеркнет мягкий лиловый оттенок и придаст ногтям необычный бархатистый эффект.

OBOZ.UA писал о бархатном маникюре, ставшем хитом этой осени.