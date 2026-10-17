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Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Елена БылимЕлена Былим
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Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания
Цвета для длинных волос. Источник: Magnific

С наступлением холодного сезона многим хочется сменить имидж и придать прическе глубину и теплоту. Осветлённые летним солнцем пряди часто уступают место насыщенным, изысканным и сияющим оттенкам.

Новая палитра осенних оттенков предлагает вариации как для брюнеток и блондинок, так и для тех, кто предпочитает рыжие и промежуточные тона. Эти колористические решения позволяют вернуть волосам здоровый вид, визуальный объём и роскошный блеск, советуют эксперты с instyle.com.

Тёмный шоколад

Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Тёмный шоколад. Источник: user15285612/Magnific

Этот глубокий и блестящий оттенок брюнета прекрасно подходит для прохладных осенних дней. После лета многие девушки стремятся отказаться от чрезмерно осветленных волос и вернуть им естественную насыщенность. Насыщенный темный шоколад выглядит дорого и элегантно, создавая объем без эффекта плоского или слишком темного цвета.

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Куркумово-медный

Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Волосы цвета куркумы. Источник: magnific.com

Данный оттенок можно описать как теплый, золотисто-медный с мягким огненным сиянием. Он представляет собой нечто среднее между насыщенным красным и ярким оранжевым — своеобразное сочетание золотистого янтаря и полированной меди. Такое окрашивание придаёт образу утончённости и роскоши, а для достижения нужной яркости колористы могут применять дополнительное осветление отдельных прядей под основным тоном.

Горячий медовый блонд

Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Медовый блонд. Источник: instagram.com/larkdavies

Этот цвет — идеальное решение для тех, кто хочет остаться блондинкой, но стремится придать прическе теплый и уютный вид. В нем гармонично сочетаются медовые, золотистые и нежные карамельные оттенки. В отличие от холодного ледяного блонда, медовый вариант выглядит естественно, создает эффект солнечного света и придает волосам визуально более здоровый вид.

Медное виски

Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Медное виски. Источник: instagram.com/koesmetik

Роскошный и изысканный вариант рыжего цвета сочетает в себе оттенки меди, корицы и мягкого каштанового тона. Он придает прическе насыщенность и глубину, оставаясь при этом вполне универсальным для повседневной жизни. Поскольку рыжие пигменты вымываются быстрее других, колористы рекомендуют регулярно использовать тонирующий глянцевый блеск для поддержания сочности цвета.

Карамельный бронд

Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

Карамельный бронд. Источник: instagram.com/bellacurebeautylounge

Если вы не можете определиться между брюнетом и блондом, идеальным компромиссом станет их теплый гибрид. Добавление мягких карамельных акцентов по всей длине темных волос придает им выразительное сияние и объем. Такое решение позволяет сохранить светлые блики, но без чрезмерной летней яркости.

OBOZ.UA предлагает узнать о японском методе, который позволит иметь пышные и здоровые волосы.

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