Как освежить волосы осенью: 5 удачных оттенков для окрашивания

С наступлением холодного сезона многим хочется сменить имидж и придать прическе глубину и теплоту. Осветлённые летним солнцем пряди часто уступают место насыщенным, изысканным и сияющим оттенкам.

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Новая палитра осенних оттенков предлагает вариации как для брюнеток и блондинок, так и для тех, кто предпочитает рыжие и промежуточные тона. Эти колористические решения позволяют вернуть волосам здоровый вид, визуальный объём и роскошный блеск, советуют эксперты с instyle.com.

Тёмный шоколад

Этот глубокий и блестящий оттенок брюнета прекрасно подходит для прохладных осенних дней. После лета многие девушки стремятся отказаться от чрезмерно осветленных волос и вернуть им естественную насыщенность. Насыщенный темный шоколад выглядит дорого и элегантно, создавая объем без эффекта плоского или слишком темного цвета.

Куркумово-медный

Данный оттенок можно описать как теплый, золотисто-медный с мягким огненным сиянием. Он представляет собой нечто среднее между насыщенным красным и ярким оранжевым — своеобразное сочетание золотистого янтаря и полированной меди. Такое окрашивание придаёт образу утончённости и роскоши, а для достижения нужной яркости колористы могут применять дополнительное осветление отдельных прядей под основным тоном.

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Горячий медовый блонд

Этот цвет — идеальное решение для тех, кто хочет остаться блондинкой, но стремится придать прическе теплый и уютный вид. В нем гармонично сочетаются медовые, золотистые и нежные карамельные оттенки. В отличие от холодного ледяного блонда, медовый вариант выглядит естественно, создает эффект солнечного света и придает волосам визуально более здоровый вид.

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Медное виски

Роскошный и изысканный вариант рыжего цвета сочетает в себе оттенки меди, корицы и мягкого каштанового тона. Он придает прическе насыщенность и глубину, оставаясь при этом вполне универсальным для повседневной жизни. Поскольку рыжие пигменты вымываются быстрее других, колористы рекомендуют регулярно использовать тонирующий глянцевый блеск для поддержания сочности цвета.

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Карамельный бронд

Если вы не можете определиться между брюнетом и блондом, идеальным компромиссом станет их теплый гибрид. Добавление мягких карамельных акцентов по всей длине темных волос придает им выразительное сияние и объем. Такое решение позволяет сохранить светлые блики, но без чрезмерной летней яркости.

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