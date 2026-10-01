Осенний сезон 2026 года предлагает отказаться от слишком строгого гладкого пучка в пользу непринужденной укладки. Одним из трендовых вариантов стала австралийская прическа Slick Back, в которой волосы зачесаны назад, но сохраняют мягкость и естественный вид.

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Такой стиль помогает создать изысканный образ даже в пасмурную и ветреную погоду. К тому же прическу несложно повторить дома, а ее форма хорошо сочетается с популярной осенней одеждой, отмечают стилисты из myself.de.

Что такое австралийская прическа Slick Back

Slick Back можно назвать современной и менее строгой версией классической гладкой укладки. Волосы зачесывают назад, придавая им легкий блеск, однако избегают чрезмерного эффекта от геля.

Для этой прически характерны гладкая поверхность, волосы, уложенные от лица назад, а также небольшой объем в верхней части головы. Именно сочетание аккуратности и легкой небрежности делает эту укладку актуальной альтернативой классическому гладкому пучку.

Почему Slick Back подходит для осени

Особенность этого тренда – сочетание естественности с эстетикой блестящих причесок в стиле 2000-х. Волосы должны выглядеть ухоженными и собранными, но при этом укладка не должна казаться слишком формальной.

Slick Back легко адаптировать к различным ситуациям. Прическа подойдет для повседневного образа, но в то же время не будет выглядеть неуместно на более официальном мероприятии.

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У этой прически есть и практическое преимущество именно для осенней погоды. Передние пряди убраны с лица и зафиксированы, поэтому ветер и влага не так легко испортят укладку. В то же время остальная часть волос может оставаться свободной, благодаря чему результат не выглядит слишком строгим.

Прическа Slick Back особенно гармонично сочетается с блейзерами, кожаными куртками, тренчами и уютными трикотажными вещами.

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Как сделать прическу Slick Back

Повторить модную укладку можно самостоятельно. Главное – не перегружать волосы средствами для фиксации, ведь замысел прически заключается в сочетании гладкости и подвижности.

1. Начните с сухих волос

Несмотря на блестящий финиш, волосы перед укладкой должны быть сухими. Это поможет снизить риск ломкости и обеспечит больший контроль при работе с прической.

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2. Нанесите средство для укладки

Распределите по волосам легкий крем или гель – от корней до кончиков. Средства должно быть немного, чтобы волосы оставались гибкими, а прическа не превратилась в слишком жесткую конструкцию.

3. Оставьте передние пряди

Сначала отделите несколько прядей или челку и не убирайте их сразу. Это позволит лучше контролировать окончательную форму укладки.

4. Зачешите волосы назад

Мягкой щеткой аккуратно направьте основную массу волос к затылку и соберите их в косу.

5. Добавьте объема на макушке

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Это один из ключевых моментов прически. Прежде чем окончательно закрепить волосы, осторожно приподнимите их у макушки, создавая небольшой объем.

6. Уберите передние пряди

Теперь можно зачесать назад оставшиеся свободные пряди и аккуратно соединить их с основной укладкой.

7. Зафиксируйте результат

В завершение нанесите немного легкого лака для волос. Он поможет сохранить форму, но не должен сделать волосы липкими или слишком жесткими.

Кому подойдет Slick Back

Эта укладка подходит для разных типов волос. Тонким волосам небольшой объем у корней помогает придать более выразительную форму, тогда как густые волосы благодаря гладкой укладке приобретают более четкую структуру.

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Если волосы очень тонкие, перед созданием прически можно воспользоваться небольшим количеством текстурирующего спрея или пудры для объема. Это поможет избежать слишком плоского результата.

В итоге Slick Back позволяет получить ухоженный и модный образ без строгости, характерной для классического гладкого пучка, что делает эту прическу удобным вариантом для осенних образов.

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OBOZ.UA писал о возвращении в моду прически гофре.

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