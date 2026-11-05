Беспорядки на Петропавловской Борщаговке: установлены 130 человек, которые могут быть причастны к инциденту. Видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке. Среди них 27 – активно участвовали в инциденте.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. В результате событий были значительно повреждены служебные автомобили НПУ и автобус НГУ.

Что известно

"Полицейские Национальной полиции Украины вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке (Киевская область)", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе НПУ, по состоянию на четверг, 5 ноября, в рамках проведенных мероприятий криминальные аналитики полиции установили, что среди них 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях. Еще 24 человека – вели себя агрессивно, подстрекали общество и намеренно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Нацгвардии.

В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ. Действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в сети появились сообщения о якобы похищении людей военными в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Авторы публикаций утверждали, что около 40 человек удерживают в подвале частного дома, а один человек якобы погиб.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, что дом был пунктом временного размещения военнослужащих. Туда доставляли мобилизованных после прохождения ТЦК и СП для оформления документов и проверок перед отправкой в учебный центр.

Во время инцидента раздавались выстрелы и применялся газ. Некоторые присутствующие бросали различные предметы в военных и правоохранителей, а также повреждали автомобили.

Как писал OBOZ.UA, после столкновений полиция задержала женщину в медицинской форме, которая выдавала себя за медработницу, и водителя скорой помощи. По данным правоохранителей, оба не имели отношения к медицине, а автомобиль использовали без разрешения бывшего владельца клиники.