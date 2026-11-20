Погибли на рабочих местах: атака РФ унесла жизни двух сотрудников "Киевводоканала". Подробности и фото

В результате комбинированной атаки РФ в ночь на 20 ноября в столице погибли двое сотрудников "Киевводоканала". До последнего они делали все возможное, чтобы обеспечить горожан водой.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"Россия терроризирует мирное население Украины, целенаправленно атакуя гуманитарные объекты, объекты критической инфраструктуры, чтобы лишить людей самого необходимого: воды, тепла, света. Этим преступлениям нет никаких объяснений или оправданий". – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе КП, в результате ракетной атаки на объект "Киевводоканала" погибли двое их коллег, которые, рискуя собственной жизнью, ночью делали все возможное, чтобы обеспечить киевлян водой. Кроме того, пострадали еще семеро сотрудников – всем им оказали необходимую помощь.

Вечная память жертвам российского террора. Источник: https://t.me/kvk20/202?single

Вечная память жертвам российского террора. Источник: https://t.me/kvk20/202?single

"Мы искренне соболезнуем семьям Дмитрия Петрова и Виталия Крючека, которые погибли на рабочих местах от рук оккупантов. Светлая память о наших товарищах навсегда останется в сердцах тех, кто знал их и работал рядом", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В частности, в Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание, есть погибший и пострадавшие.