Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Страна-террористка РФ в течение 20–21 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, погибли мирные жители, повреждено почти 40 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. К сожалению, за последние сутки три человека погибли в результате вражеского удара в Фастовском районе. Еще 12 человек пострадали: 8 – в Фастовском районе, 4 – в Бучанском", – говорится в сообщении.

Враг вновь атаковал Киевскую область. Источник: ГСЧС Киевской области

Враг вновь атаковал Киевскую область. Источник: ГСЧС Киевской области

Враг вновь атаковал Киевскую область. Источник: ГСЧС Киевской области

Спасатели потушили пожары, в... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

Спасатели потушили пожары, в... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

По словам главы Киевской областной государственной администрации, наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах, а в целом по региону — 39 объектов. В частности:

20 транспортных средств;

10 частных и многоквартирных жилых домов;

3 гаража;

2 торговых заведения и 2 помещения АЗС;

объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

На местах продолжают работать экстренные службы и правоохранительные органы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Спасатели потушили пожары, в... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

Спасатели на месте происшествия. Источник: ГСЧС Киевской области

Спасатели на месте происшествия. Источник: ГСЧС Киевской области

Уже в среду, 21 октября, в 9:53 Ткаченко сообщил, что, к сожалению, враг убил мужчину во время атаки с использованием дронов в Киевской области – трагедия произошла в Бучанском районе. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате вражеского удара возник пожар в производственном здании и общежитии. В настоящее время огонь локализован.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БПЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажный дом; к сожалению, есть погибшие.