Есть погибшая, среди пострадавших – ребенок: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину. Фото

Страна-террористка РФ в понедельник, 9 ноября, продолжила наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, погибла женщина, есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе погиб человек. Разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. По предварительной информации, погибла 82-летняя женщина, которая в момент попадания находилась на втором этаже дома", – говорится в сообщении.

Последствия очередной террор... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Глава КОВА добавил, что в результате атаки врага еще двое человек получили травмы. У одного из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. Он не нуждался в госпитализации. Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирный жилой дом и автомобиль.

Последствия очередной террор... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Полиция Киевщины Развернуть

Позже полиция Киевщины уточнила, что, по предварительной информации, число пострадавших увеличилось до трех человек, среди них несовершеннолетний ребенок.

Что предшествовало

В ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал более 300 БпЛА разных типов, а также "Бандероли". Силы ПВО обезвредили 276 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в понедельник, 9 ноября, нанесла очередной удар по Киеву. В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории парковки, а на Троещине обломки дрона упали возле школы.