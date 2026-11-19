Есть пострадавшие, атакована энергетическая инфраструктура: что известно о последствиях очередного удара РФ по Киевской области. Фото

В течение суток, 18 ноября, страна-агрессор РФ продолжила атаковать Киевскую область. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. За последние сутки последствия зафиксированы в двух районах области. К сожалению, пострадали четыре человека в Вышгородском районе, среди них – один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Под ударом врага оказались дома людей, транспортные средства, предприятия и энергетическая инфраструктура", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Киевской ОВА, в Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект. В Фастовском – одно частное домовладение.

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: ГСЧС Киевщины

На местах продолжают работать соответствующие службы.

Что предшествовало

Страна-террористка РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В частности, в Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание, а на Печерске они попали в многоэтажку, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал крылатые противокорабельные ракеты "Оникс" и дроны разных типов. Силы ПВО обезвредили 98 целей.