Есть повреждения в четырех районах: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ в течение 29 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область. За сутки повреждения зафиксированы в четырех районах области. В результате вражеских атак БПЛА повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Так, по информации КОВА, в Вышгородском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. В Броварском – частный дом, а в Бориспольском – объект инфраструктуры.

В Обуховском районе повреждены три частных жилых дома, хозяйственная постройка и объект инфраструктуры. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Что предшествовало

В ночь на 30 октября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал баллистику, КАРы и 113 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 99 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что Киев находился под ударом баллистических ракет, также враг задействовал для атак ударные дроны. Известно о погибшем и раненых, в городе зафиксированы разрушения.