Уже в третий раз: в Киеве в результате атаки РФ снова поврежден Музей второй мировой войны. Подробности и фото

В Киеве в пятницу, 20 ноября, во время российской террористической атаки снова пострадал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Взрывной волной повреждены Зал Славы и входная группа главного корпуса.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Сейчас он работает в обычном режиме.

Что известно

"В третий раз… В ночь на 20 ноября взрывной волной повреждены Зал Славы и входная группа главного корпуса Музея. Это уже третье повреждение нашего мемориального комплекса с начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

Отмечается, что именно на панорамных окнах Зала Славы экспонируется фотовыставка "United by Liberty" ("Объединенные Свободой"). Ее открыли 4 июля 2026 года – в день 250-й годовщины независимости США. Она рассказывает 140-летнюю историю Статуи Свободы в Нью-Йорке – символа демократии, достоинства и надежды для всего свободного мира. Именно ее задела взрывная волна.

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

В результате атаки РФ снова... Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Развернуть

"Музей работает. Память не уничтожить. Спасибо Защитникам и Защитницам", – добавили в пресс-службе.

Сообщение об очередной атаке на музей. Источник: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В частности, в Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание, есть погибший и пострадавшие.