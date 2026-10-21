Разбитые стены и окна: последствия попадания дрона в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева. Фото и видео

В среду, 21 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В Святошинском районе в результате попадания дрона была повреждена многоэтажка, к сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, в Святошинском районе утром вражеский дрон попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. В результате российской атаки начался пожар, который уничтожил одну квартиру и существенно повредил другую.

Дрон попал в многоэтажный до... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Дрон попал в многоэтажный до... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Кроме того, произошло обрушение части стены здания, а взрывная волна выбила окна на разных этажах многоэтажного дома. Осколками также повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома.

Взрывной волной в доме выбиты окна. Источник: Андрей Жигайло

Взрывная волна выбила окна в доме. Источник: Андрей Жигайло

Поврежденный автомобиль. Источник: Андрей Жигайло

К сожалению, российский террор унес жизни двух человек. В результате вражеской атаки также пострадал 46-летний мужчина, который в момент удара проходил мимо дома. Ему оказали домедицинскую помощь полицейские, а затем пострадавшего госпитализировали.

Полицейской на месте происшествия. Источник: Андрей Жигайло

В настоящее время на месте продолжают работать правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России, а также коммунальщики – последние убирают мусор и обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БПЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажный дом; к сожалению, есть погибшие.