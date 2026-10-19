Враг запустил залп баллистики по Киеву: повреждены дома, станция метро, есть пострадавшие

Киев ночью 19 октября в очередной раз атаковали российские баллистические ракеты. Известно о разрушениях в нескольких районах.

Воздушные силы ВС Украины объявили воздушную тревогу красного уровня около 02:55. Через несколько минут раздались первые взрывы. Противник запустил по городу залп ракет одну за другой.

Что известно о последствиях обстрела столицы

По данным мэра Виталия Кличко, была повреждена станция метро на левом берегу. Также рядом со станцией, из-за попадания обломков, произошел разрыв ходового и контактного рельсов.

По состоянию на 03:30 было известно, что в Соломенском районе Киева произошло попадание обломков в первый этаж 25-этажного жилого дома и в нежилое здание.

В пострадавшем доме пострадали три человека.

В Днепровском районе – попадание на территорию нежилой застройки.

В Киеве из-за атаки ввели изменения в движении транспорта

В КГГА утром 19 октября сообщили, что из-за повреждения инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118.

"Это позволит обеспечить дополнительные возможности для перевозки пассажиров и улучшить связь между районами города", – отмечается в сообщении.

На временный маршрут № 1-М добавят:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

"Такое распределение автобусов позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница".Также на маршрут № 118 добавят 2 автобуса", – отметили в КГГА.

По состоянию на 7 часов утра в КГГА сообщили, что троллейбусы №№ 22-К, 27, 30, 42 курсируют с изменениями в маршруте из-за перекрытия движения на ул. Вадима Гетьмана:

троллейбусы № 22-К – ул. Ольжича – ст.м. "Лукьяновская" – просп. Воздушных Сил, далее по своему маршруту;

ул. Ольжича – ст.м. "Лукьяновская" – просп. Воздушных Сил, далее по своему маршруту; троллейбусы №№ 27, 30, 42 – ст. "Киев-Волынский", ул. Кадетский Гай, ст.м. "Лыбидская" – до Индустриального путепровода. В обратном направлении – ст.м. "Почайна", ул. Милославская, ул. Ольжича – до ул. Дегтяревской.

Как писал OBOZ.UA, 18 октября вследствие баллистических ударов по Киеву погибла 21-летняя девушка, по меньшей мере три человека пострадали.