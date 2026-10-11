Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Спасатели на месте одного из...

Россия вновь нанесла удар ударными дронами по Киевской области. Враг обстрелял жилые дома, гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона: повреждено почти 40 объектов.

Жертв нет, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести. О последствиях террора рассказали в Киевской областной военной администрации.

Враг наносил удары по Киевской области

За последние сутки в пристоличной области зафиксировано 37 поврежденных объектов и четверо пострадавших. Враг, как всегда, наносил удары по гражданским объектам, объектам энергетики и жилым домам.

Больше всего разрушений – в Обуховском районе.

Там повреждено не менее 18 объектов. Из них 12 – частные дома.

Также в результате атаки врага на Обуховский район пострадали одно многоэтажное здание, легковой автомобиль, производственное помещение и объекты инфраструктуры.

Ранены 2 человека.

В Бучанском районе повреждено 11 объектов.

Разрушениям подверглись 4 частных дома, 2 складских помещения, торговое заведение, предприятие и объекты инфраструктуры.

Известно об одном пострадавшем.

Пожар на пострадавшем предприятии по состоянию на 10:35 удалось локализовать. В настоящее время пожарные работают над его ликвидацией.

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Последствия удара войск РФ п... Развернуть

Еще 5 объектов повреждены в Бориспольском районе.

Враг нанес разрушения частному дому, повредил частную солнечную электростанцию, 2 легковых автомобиля и объект инфраструктуры.

Пострадал один человек.

В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

В Белоцерковском районе разрушениям подвергся частный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 10 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Также россияне атаковали лодочную станцию. Всего известно о восьми пострадавших.

Последствия атаки также зафиксированы в Соломенском и Подольском районах столицы. Повреждены жилые дома и бизнес-центр.