Украина не получила предупреждения от партнеров: Зеленский сделал заявление об ударе РФ по Киеву до объявления тревоги

В понедельник, 13 октября, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. К сожалению, на этот раз не поступило предупреждения от партнеров о запусках ракет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинская сторона и международные партнеры выяснят, почему это произошло.

Что известно

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву – пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что украинская сторона и международные партнеры выяснят, почему 12 октября вовремя не поступила информация о запуске Россией баллистических ракет по Киеву, отметив, что такие случаи уже имели место.

"Разведданные, о которых все сейчас говорят, бывают разные. Есть такие, которыми, используя спутниковую связь, делятся с Украиной не только США, но и другие страны НАТО. Это касается активности вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования, активности кораблей в Черном или Каспийском морях и запусков баллистических ракет. Бывают моменты, когда эта информация не доходит. Это не первый случай... Если на этот раз были определенные технические моменты, думаю, специалисты разберутся. И вместе с нашими партнерами будут устранять эту проблему", – добавил Игнат.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Варшавского форума по безопасности сообщил, что Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.